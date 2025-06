Janssen en Van Halst botsen over 'levensgevaarlijk' moment bij Jong Oranje: 'Hou toch op man!'

Theo Janssen en Jan van Halst zijn het in de rust van het EK-duel tussen Jong Oranje en Oekraïne totaal niet met elkaar eens over een opmerkelijke actie van doelman . De NEC-sluitpost nam vlak voor rust een groot risico door een instormende tegenstander uit te kappen. "Levensgevaarlijk", zegt Van Halst in de rustanalyse op Ziggo Sport.

Jong Oranje leidt halverwege met 1-0 in het cruciale duel met de Oekraïners waarin alleen de zege telt wil de ploeg van bondscoach Michael Reiziger niet voortijdig naar huis worden gestuurd. Luciano Valente brak na goed drukzetten van FC Groningen-ploeggenoot Thom van Bergen en een bekeken breedtepass van AZ-aanvaller Ruben van Bommel de ban. Vlak na de openingstreffer baarde Roefs opzien toen hij de bal, vlak naast zijn doel, doodleuk achter zijn standbeen langshaalde om een instormende tegenstander uit te kappen.

Ziggo-commentator Joep Schrijvers toonde zich behoorlijk kritisch op de gedurfde actie van Roefs. "Hier heeft niemand baat bij", concludeerde de commentator bij het zien van de herhaling. Van Halst sluit zich daar volledig bij aan. De oud-middenvelder begint direct te zuchten als presentator Wytse van der Goot de actie ter sprake brengt. "Ik durf bijna niet te oordelen, met een keeperstrainer hier op de tribune. Maar dit is toch levensgevaarlijk, dit?", vraagt Van Halst zich hardop af.

'Hij was een slager eerste klas, hij kon sowieso niet kappen'

"Ja, achteraf doet hij het goed", moet Van Halst de presentator schoorvoetend gelijk geven. Janssen kijkt er heel anders naar: "Ik moet eerlijk zeggen: ik hou er wel van, serieus. Als het goed gaat is er niets aan de hand, joh." Dit tot onbegrip van Van Halst: "Hou jij daarvan? Hou nou toch op, man. Zo'n keeper, daar begin je toch tegenaan te schelden?" Janssen houdt vol: "Als het goed gaat is er niks aan de hand, hij creëert een mannetje meer. Jij kon dat niet", zegt Janssen vervolgens tegen Van Halst. "Hij was een slager eerste klas, hij kon sowieso niet kappen, dus daarom is hij een beetje jaloers." Van Halst deelt op zijn beurt weer een plaagstootje uit richting Janssen: "Hij nam ook teveel risico in de wedstrijden, daar werd je helemaal gek van."

Robin Roefs toont zijn zelfvertrouwen, een paar minuten voor rust. Hij wordt vol onder druk gezet door een Oekraïense aanvaller, maar heeft het lef om die vlak voor zijn doel uit te kappen. #JongOranje — Lentin Goodijk (@LentinGoodijk) June 18, 2025

