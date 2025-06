Kieft fileert Reiziger: ‘Die keuze getuigt van angst’

Wim Kieft is niet te spreken over het feit dat Michael Reiziger ervoor heeft gekozen niet op te roepen voor Jong Oranje. De columnist ziet in de spits van AZ de toekomstige spits van het Nederlands elftal en de bondscoach van de talentenploeg zou persoonlijke ontwikkeling boven het groepsproces moeten zetten.

Reiziger zorgde onlangs voor verbazing door Meerdink niet op te roepen voor het EK Onder 21. De bondscoach riep hem in november vorig jaar wel op, maar de spits zei toen af wegens een blessure. Kort daarna kwam hij wel in actie voor zijn club in een oefenwedstrijd, waardoor Reiziger hem niet meer opriep. De coach verklaarde dat dit niet de enige reden was en haalde ook het groepsproces aan.

Kieft noemt het ‘zonde’ dat Reiziger ervoor heeft gekozen Meerdink niet mee te nemen. “Hij manifesteert zich als een interessante speler, die in de toekomst misschien iets kan betekenen voor Oranje”, schrijft de oud-voetballer in zijn column in De Telegraaf. “Hij heeft als spits wel specifieke kwaliteiten. Jammer dat hij onder het mom van groepscontinuïteit niet mee mag, omdat hij een keer heeft verzaakt.”

Jong Oranje zou volgens Kieft niet alleen om resultaat moeten draaien, maar ook om het ontwikkelen van spelers. “Ze bagage meegeven voor het geval ze doorgroeien naar het Nederlands elftal en dan is het logischer om voor Meerdink te kiezen dan voor Noah Ohio van FC Utrecht of Thom van Bergen van FC Groningen. Meerdink heeft iets speciaals.” Volgens Kieft getuigt de keuze van Reiziger ‘van een soort angst’. “Het is de Louis van Gaal-filosofie, het groepsdenken, het verantwoordelijkheid nemen, het proces gaat voor de ontwikkeling van het individu.” Dat laatste zou echter de voorkeur moeten krijgen bij Jong Oranje, stelt de columnist. “Zeker bij een groot toernooi als het EK. Dan telt de kwalificatie en het dan gestarte groepsproces niet meer.”

