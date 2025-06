Van Hooijdonk krijgt lachers op zijn hand met opmerking over Van Persie

Pierre van Hooijdonk heeft op een grappige manier verwezen naar zijn voormalig teamgenoot Robin van Persie tijdens de analyse van de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland - Malta. Volgens Van Hooijdonk was Van Persie de VAR die een doelpunt van wilde afkeuren.

Al in de eerste helft van de wedstrijd wist Memphis Depay zich met twee doelpunten naast Van Persie te schieten op de topscorerslijst van het Nederlands elftal. De goals vielen in de negende en in de zestiende minuut. Het eerste doelpunt kwam voort uit een penalty, waarvoor de scheidsrechter na het geven nog naar het scherm geroepen werd.

Bij zowel NOS-commentator Jeroen Grueter als analist Van Hooijdonk was er verbazing over de actie. Justin Kluivert raakte uit balans en dat leek vrijwel zeker door toedoen van de Maltese verdediging.

Presentator Gert van ‘t Hof vraagt Van Hooijdonk in de rust of hij verwacht dat Memphis ook nog een derde doelpunt zal gaan maken, om alleen topscorer aller tijden te worden. De oud-spits van Oranje denkt van wel en maakt nog een grap over de eerste goal: “Ik dacht eigenlijk bij die strafschop dat Robin achter de VAR zat. Dat hij dacht: ‘Ik ga hem gewoon afkeuren’. Nee, ik verwacht dat er nog een goaltje bijkomt van hem.

