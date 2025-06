Memphis Depay evenaart Van Persie en heeft record te pakken

is gedeeld topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Dankzij zijn twee treffers tegen Malta staat de spits op gelijke hoogte met Robin van Persie, op vijftig doelpunten.

Voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Malta ging het er al veel over: de jacht van Memphis op de topscorerstitel van Oranje. In de voorgaande 101 duels maakte de spits van Corinthians 48 goals, dus voor een evenaring van het record zouden er twee doelpunten nodig zijn tegen het nietige Malta.

Die doelpunten kwamen er. In de negende minuut kreeg Oranje een penalty mee vanwege een overtreding op Justin Kluivert. Memphis trad aan en schoot de strafschop feilloos binnen. In de zestiende minuut werd het 2-0, wederom van de voet van Memphis. Na een snelle uitbraak gaf Denzel Dumfries een geslaagde voorzet op de inmiddels topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.

Memphis staat nu op gelijke hoogte met Van Persie, die eveneens vijftig goals maakte in het Nederlands elftal. Memphis deed het in zijn 102e interland, dat zijn er evenveel als Van Persie in totaal speelde. Na Memphis en Van Persie volgen op de topscorerslijst Klaas-Jan Huntelaar, Patrick Kluivert en Dennis Bergkamp.

