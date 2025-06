Van der Vaart verwacht dat er historie wordt geschreven bij Nederland - Malta

Rafael van der Vaart verwacht dat aanstaande dinsdag tijdens het WK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Malta geschiedenis zal schrijven. Dat zegt de analist zaterdagavond na Finland - Nederland (0-2) bij de NOS.

Oranje won zaterdag in Helsinki met 0-2 van Finland. Depay opende de score en staat daarmee op 48 interlandsgoals. De spits heeft nog maar twee treffers nodig om het doelpuntenrecord van topscorer aller tijden Robin van Persie te evenaren en Van der Vaart acht de kans reëel dat dat dinsdag al gaat gebeuren.

Oranje speelt dan namelijk in Groningen tegen Malta, momenteel de nummer 169 op de FIFA-wereldranking en daarmee een relatief zwakke tegenstander. “Ik hoop het, dat zou mooi zijn. Ik denk dat het wel gaat gebeuren”, zegt Van der Vaart over de mogelijkheid dat Depay tegen Malta het doelpuntenrecord van Van Persie zal evenaren of zelfs verbreken.

Depay had 101 interlands nodig om tot 48 doelpunten voor Oranje te komen. Van Persie speelde 102 wedstrijden voor Oranje en kwam dus tot 50 goals. “Het is wel knap, hè”, zegt Van der Vaart over de prestatie van Depay. “Hij komt natuurlijk ook wel uit een tijd dat het niet heel lekker liep met het Nederlands elftal. Des te knapper dat hij toch heel veel goals gemaakt heeft.”

Van der Vaart maakt tot slot een compliment aan Depay vanwege de fysieke gesteldheid van de sterspeler van Corinthians. “Ik vind hem scherp, hij lijkt een beetje afgevallen”, aldus de oud-prof en analist.

