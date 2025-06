Oranje landt zondag op Schiphol en reist verder zonder één man

Jorrel Hato vertrekt zondag met Jong Oranje naar Slowakije voor het EK. Dat bevestigt bondscoach Ronald Koeman zaterdagavond direct na het WK-kwalificatieduel van het grote Oranje met Finland (0-2 overwinning).

Jong Oranje begint op 12 juni aan het EK Onder-21 in Slowakije. Het elftal van Michael Reiziger speelt in de groepsfase tegen de leeftijdsgenoten van Finland, Denemarken en Oekraïne.

Reiziger nam Hato reeds op in zijn definitieve selectie voor het eindtoernooi, maar de linksback van Ajax meldde zich nog niet bij Jong Oranje. Hato werd namelijk eerst door Koeman geselecteerd voor de WK-kwalificatieduels van het grote Oranje met Finland en Malta.

Koeman liet Hato zaterdag in Helsinki tegen Finland negentig minuten op de bank zitten. De bondscoach van Oranje begon met Nathan Aké in de basis op de linksbackpositie en liet na rust Micky van der Ven invallen.

Koeman bevestigt na de wedstrijd bij de NOS Hato aanstaande dinsdag niet te zullen gebruiken in Groningen tegen Malta, de volgende tegenstander van Nederland in de WK-kwalificatiecampagne. “Jorrel blijft morgen op Schiphol achter, want Jong Oranje vliegt kort nadat wij weer in Nederland landen naar Slowakije. Hij gaat met Jong Oranje naar het EK. We gaan met 22 man verder. Je kunt er maar 11 opstellen”, aldus de bondscoach.

