'PSV tikt miljoenen af: gewenste verdediger hard op weg naar Eindhoven'

PSV staat volgens transferjournalist Matteo Moretto (Relevo) op het punt om de komst van af te ronden. De twintigjarige verdediger moet voor een miljoenenbedrag overkomen van Real Betis, dat woensdag de finale van de Conference League verloor van Chelsea. De berichtgeving van Moretto is inmiddels bevestigd door PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

PSV raakt met Olivier Boscagli een van zijn belangrijkste spelers uit het kampioensteam kwijt. De Fransman aasde vorig jaar al op een transfer, maar de Eindhovenaren gingen destijds nog voor een vertrek naar Brighton & Hove Albion liggen. Daarmee namen ze op de koop toe dat Boscagli na dit seizoen transfervrij vertrekt. Brighton & Hove Albion is de linkspoot nog niet vergeten en lijkt nu wél met zijn handtekening aan de haal te gaan. In de zoektocht naar een vervanger kwam PSV onder meer uit bij Mendy, zo werd eerder deze week al duidelijk.

Mendy heeft de Senegalese nationaliteit en ligt bij Betis nog vast tot medio 2027. De verdediger speelde zijn wedstrijden afgelopen seizoen voornamelijk in het beloftenteam van de club uit Sevilla. Trainer Manuel Pellegrini deed vijfmaal een beroep op Mendy in de hoofdmacht. Zo deed de verdediger begin deze maand nog ruim een uur mee in de returnwedstrijd in de halve finale van de Conference League, waarin Betis op bezoek bij Fiorentina met 2-2 gelijkspeelde en zo het finaleticket veiligstelde. Met de transfer van Mendy naar Eindhoven is een bedrag van zo'n vier miljoen euro gemoeid, aldus Moretto.

PSV is na komst Mendy nog niet uitgewinkeld

Overigens is Mendy niet de enige verdediger die de selectie van PSV deze zomer moet komen versterken. De club is volgens Elfrink nog altijd gecharmeerd van de Japanner Ko Itakura, die in het verleden als huurling van Manchester City twee seizoenen voor FC Groningen speelde. Zijn huidige club, Borussia Mönchengladbach, zou een prijskaartje van zo'n twaalf miljoen euro om de nek van Itakura hebben gehangen.

