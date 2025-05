Joey Veerman strooit extra zout in Ajax-wond met opvallend shirt bij PSV-huldiging

strooit na het binnenslepen van de landstitel met PSV extra zout in de wond van de nummer twee van de competitie, Ajax. De Volendamse middenvelder is tijdens de huldiging gespot in een FC Groningen-shirt van niemand minder dan , de man die vorige week een beslissende treffer in de titelstrijd maakte.

Ajax ging in de voorlaatste speelronde op bezoek in de Euroborg en leek lange tijd op weg om de voorsprong van één punt op PSV vast te houden. De Amsterdammers namen in de tweede helft via invaller Wout Weghorst een 1-2 voorsprong, maar diep in blessuretijd ging het alsnog mis. Verdediger Blokzijl zette FC Groningen, dat door een rode kaart van Luciano Valente met tien man op het veld stond, na een vrije trap op gelijke hoogte. PSV nam daardoor de koppositie over en maakte het karwei zondag af, toen Sparta op Het Kasteel met 1-3 werd geklopt en de titelprolongatie een feit was.

Op sociale media deelde Veerman een filmpje waarop hij tijdens de huldiging van maandag te zien is met reservekeeper Joël Drommel en waarin hij 'Helemaal niets in Amsterdam' zingt. Later op de avond is de Volendammer gespot in een shirt van Ajax-beul Blokzijl, dat hij zelfs achterstevoren heeft aangetrokken zodat de naam van de verdediger duidelijk zichtbaar is.

