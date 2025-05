Makkelie reageert op moment met Lang: 'Als je uitdeelt, moet je ook kunnen incasseren'

Danny Makkelie is door het Algemeen Dagblad uitgeroepen tot de beste scheidsrechter van het afgelopen Eredivisie-seizoen en vanwege die gelegenheid gaat de arbiter in gesprek met de krant. Makkelie blikt terug op het seizoen, met aandacht voor , en Peter Bosz.

Makkelie kreeg van alle scheidsrechters het hoogste gemiddelde cijfer dit seizoen; een 6,50. De voormalig politieagent reageert op zijn eerste plaats in het AD-scheidsrechtersklassement: “Ik ben heel trots op deze prijs. Als je nummer één bent, ligt de lat elke keer hoger en er worden niets minder dan topprestaties van je verwacht. Dat moet ook, maar dat ik weer deze schaal heb, geeft mij veel voldoening en maakt mij trots.”

Wouter Goes

Artikel gaat verder onder video

Het AD gaat in gesprek met de scheids over verschillende momenten en spelers. Zo wordt Makkelie gevraagd naar Goes, die niet bekendstaat als de meest sportieve speler. De arbiter vindt het niet moeilijker om AZ-wedstrijden te fluiten vanwege de verdediger: “Zodra je opvalt of afwijkt van de norm, zijn er altijd mensen die kritiek leveren of je naar beneden willen halen. Maar Goes krijgt dezelfde behandeling als iedere andere speler. Hij doet alles om te winnen, wij zijn er om te kijken of wat hij doet door de beugel kan of niet.”

LEES OOK: Verrassend: Perez noemt Ajacied in discussie over beste Eredivisiespeler

Noa Lang

Makkelie floot dit seizoen de wedstrijd Feyenoord - PSV (2-3), die beslist werd door een dubbelklapper van Lang. De linksbuiten juichte provocerend naar het Feyenoord-fans. Makkelie reageert: “Ik sprak hem ook corrigerend aan toen hij ging juichen bij de harde kern van Feyenoord. Ik vroeg wel dat als hij last had van het schelden, hij dat kon zeggen. Dan kon ik het laten omroepen. Maar dat vond hij niet nodig. Ik gaf hem geen geel voor het juichen bij de aanhang van de tegenstander. Als je als publiek uitdeelt, moet je ook kunnen incasseren. Lang kreeg zelf ook de nodige kritiek te verduren.’’

Peter Bosz

Dit seizoen kreeg Makkelie ook te maken met trainers. PSV-hoofdtrainer Bosz heeft laten blijken geen fan te zijn van de scheidsrechter en werd daarvoor in voorwaardelijk geschorst na een tuchtzaak. Makkelie: “Zo’n zaak kent alleen maar verliezers, het was een ongemakkelijke kwestie. Ik heb geen enkel probleem met Peter Bosz. Ik gaf aan dat we met elkaar in gesprek konden, dat zag hij niet zitten. Dat respecteer ik. Ik heb nooit problemen met trainers, het ligt alweer even achter ons. Ik heb daarna weer vaak PSV gefloten.”

