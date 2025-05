'PSV volop bezig met komst 20-jarig talent, Stewart bekijkt ook oude bekende'

PSV is niet alleen bezig met de komst van Nick Olij, maar is ook druk bezig de andere linies van nieuwe impulsen te voorzien. Zo hebben de Eindhovenaren in de zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger hun vizier gericht op . De 20-jarige Senegalees staat momenteel nog onder contract bij Real Betis, maar zou deze zomer mogen vertrekken bij Real Betis. Naast Mendy staat ook nog altijd op de verlanglijst van de landskampioen.

PSV raakt met Olivier Boscagli een van zijn belangrijkste spelers uit het kampioensteam kwijt. De Fransman aasde vorig jaar al op een transfer, maar de Eindhovenaren gingen destijds nog voor een vertrek naar Brighton & Hove Albion liggen. Daarmee namen ze op de koop toe dat Boscagli na dit seizoen transfervrij vertrekt. Brighton & Hove Albion is de linkspoot nog niet vergeten en lijkt nu wél met zijn handtekening aan de haal te gaan. In de zoektocht naar nieuwe centrale verdedigers heeft PSV in elk geval zijn vizier gericht op Spanje, waar het oog is gevallen op Mendy.

Artikel gaat verder onder video

Dat meldt onder meer het Eindhovens Dagblad zondagmorgen althans. “PSV is voor de verdediging actief aan het werven in Spanje, waar de 20-jarige Senegalees Nobel Mendy voor komend seizoen duidelijk op de radar staat. PSV is volop bezig om hem los te weken bij Real Betis, waar Mendy in principe weg mag”, zo schrijft clubwatcher Rik Elfrink. Mendy staat sinds september 2023 onder contract bij Real Betis. Hij speelde in het seizoen 2023/24 nog op huurbasis voor Paris FC. Dit seizoen verbleef hij ‘gewoon’ in Sevilla, maar kwam hij vooralsnog tot slechts vijf wedstrijden in de hoofdmacht. “Opvallend is dat hij aan het einde van het seizoen tóch nog in beeld is gekomen voor speelminuten in de hoofdmacht, terwijl coach Manuel Pellegrini hem vrijwel het hele seizoen links heeft laten liggen”, zo klinkt het.

LEES OOK: Driessen kraakt aanstaande PSV-aanwinst Olij: ‘Zou eerder gekozen hebben voor…’

Real Betis speelt komende week de finale van de Conference League tegen Chelsea, waardoor er zomaar nog een belangrijke rol weggelegd zou kunnen zijn voor Mendy. Volgens Elfrink zal PSV ‘meerdere’ miljoenen moeten betalen voor zijn komst. Hij heeft bij Real Betis nog een contract tot de zomer van 2027. Er zou ook belangstelling zijn vanuit ‘vooral’ België, maar PSV heeft dankzij de plek in de competitiefase van de Champions League ‘helemaal geen slechte papieren’, zo klinkt het.

‘PSV vindt Itakura nog altijd te duur’

Mendy is overigens niet ‘per se dé topversterking’ die PSV in beeld heeft voor de het centrum van de defensie, zo schrijft Elfrink. Daarvoor is Itakura nog altijd in beeld. “Hij is recent weer bekeken door technisch directeur Earnest Stewart. Hij kan voor 12 miljoen euro weg bij Borussia Mönchengladbach en dat bedrag is voor PSV nog altijd aan de hoge kant. Zeker gezien de leeftijd van Itakura (28) is er altijd een kans dat het geld ‘verbrand’ wordt, maar het is ook goed mogelijk dat hij meer waard wordt als Itakura zich bij PSV nog doorontwikkelt.”

Itakura heeft als belangrijk voordeel dat hij zowel links als rechts in het centrum van de verdediging uit de voeten kan. Mendy is een linkspoot en zou ook op de linksbackpositie van waarde kunnen zijn voor PSV. “Als het PSV de komende maand zou lukken om beide spelers in te lijven, is er al aardig wat gebeurd in de achterhoede”, zo schrijft Elfrink. Dat is ook wel een noodzaak, want naast Boscagli zou ook Armando Obispo kunnen vertrekken uit Eindhoven. Volgens Elfrink is het ‘zeker mogelijk’ dat Obispo een transfer gaat maken. De clubwatcher meldt dat er ‘volop’ belangstelling is voor de 26-jarige verdediger, die zich eerder al kon verheugen op interesse uit Duitsland (Hoffenheim) en de top van het tweede niveau van Engeland.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 PSV, Ajax en Feyenoord 'zitten te snurken': 'Er heeft nog niemand voor hem aangeklopt' 🔗

👉 ‘Boscagli alsnog op weg naar Premier League’ 🔗

👉 Makkelie reageert op moment met Lang: 'Als je uitdeelt, moet je ook kunnen incasseren' 🔗

👉 Nieuwe bestemming voor De Jong geopperd: 'Dat zou ik Luuk wel gunnen' 🔗

👉 Joey Veerman strooit extra zout in Ajax-wond met opvallend shirt bij PSV-huldiging 🔗