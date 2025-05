Driessen kraakt aanstaande PSV-aanwinst Olij: ‘Zou eerder gekozen hebben voor…’

PSV is druk bezig met het binnenhalen van van Sparta Rotterdam. In Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf bespreken Mike Verweij en Valentijn Driessen de aanstaande transfer. Verweij ziet het niet zitten in de Spartaan en Driessen wijst vooral op de lengte van Olij als manco. De chef voetbal oppert eveneens een naam die PSV beter zou kunnen binnenhalen.

Na het transfervrije vertrek van eerste doelman Walter Benítez, schakelt PSV snel door met de komst van Olij, zo kwam deze week naar buiten. Presentator Hein Keijser vraagt in de podcast of de PSV-fans blij moeten zijn met de nieuwe keeper, waarop Verweij antwoordt: “Ik vind dat PSV erop achteruit gaat ten opzichte van Benítez. Daar viel ook wel het een en ander op aan te merken. Ik vind Olij gewoon echt een hele goede keeper… voor de subtop. Punt.”

Driessen is het oneens: “Ik vind Benítez niet van toegevoegde waarde. Hij pakt geen punten op dat niveau. En Olij pakt wel punten.” Verweij vraagt zich af of de Sparta-doelman dat ook kan op het niveau van de Champions League, waarop PSV ook volgend seizoen acteert. “Dat weet ik niet. Dat moet hij gaan bewijzen als hij inderdaad eerste keeper wordt. Ik zou hem wel goed vinden voor op de bank, prima.”

Het is inderdaad nog niet zeker of Olij komend seizoen de eerste keeper wordt in Eindhoven, volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Bij een vertrek van tweede doelman Joël Drommel zou de club namelijk op zoek gaan naar ‘een buitenlandse sluitpost, mét Champions League-ervaring’.

Driessen zou dat PSV inderdaad aanraden: “Ik vind dat je een grotere keeper, ook een fysiek grotere keeper moet hebben. Olij (1,88 meter, red.) heeft bij Sparta heel veel punten gepakt. Ik gun die jongen zijn transfer, maar ik vind hem gewoon te klein.” De journalist heeft wel een suggestie: “Mark Flekken heeft meer uitstraling dan Olij. Hij is veel groter ook. Hij doet het heel goed ook in de Premier League. Nou, daar zou ik eerder voor gekozen hebben dan voor Olij.”

