‘PSV gaat na komst Olij voor keeper met CL-ervaring’

Na het vertrek van en de verwachte komst van , lijkt de positie van doelman bij PSV helemaal gecoverd. Toch is het volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad nog geen uitgemaakte zaak dat Olij de eerste doelman wordt. Bij een vertrek van tweede doelman zou de club op zoek gaan naar ‘een buitenlandse sluitpost, mét Champions League-ervaring’.

Het contract van eerste keeper Benítez bij PSV loopt deze zomer af, na drie seizoenen in Eindhovense dienst. Op woensdag meldde Voetbal International dat PSV een persoonlijk akkoord bereikt heeft met Olij, als vervanger van de Argentijn. VI vermeldde ook dat Drommel te horen heeft gekregen geen eerste doelman te worden komend seizoen. De reservekeeper zou dus op zoek gaan naar een nieuwe club om ergens anders wél een basisplaats af te dwingen. Het weekblad schrijft dat PSV op zoek gaat naar een nieuwe tweede doelman.

Volgens Elfrink van het ED is het nog niet per se zo dat Olij de eerste keeper wordt in Eindhoven. De journalist schrijft “Mocht bij trainer Peter Bosz het volledige vertrouwen ontstaan dat Olij als eerste keeper geschikt is, dan gaat hij zijn kansen krijgen. Maar het is dus ook mogelijk dat PSV nog een buitenlandse sluitpost haalt, mét Champions League-ervaring.”

Als Drommel inderdaad weggaat, zal PSV hoe dan ook op zoek moeten naar een nieuwe doelman. Elfrink meldt dat PSV de afgelopen periode ‘meerdere interessante sluitposten’ zou volgen. Mike Penders, een negentienjarige Chelsea-huurling aan KRC Genk, is de enige naam die Elfrink laat vallen. Genk zou Penders graag willen behouden en ook RC Strasbourg zou de Belg in de gaten houden.

