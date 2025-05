'PSV-ster uit selectie gezet na uitnodigen dames op hotelkamer'

Er is nieuwe informatie naar buiten gekomen over de afwezigheid van in de Champions League-wedstrijd tussen Arsenal en PSV (1-1) van 12 maart. Volgens het juicekanaal RealityFBI was de spelmaker van PSV niet te laat gekomen, maar zou hij zonder het medeweten van de club twee dames hebben uitgenodigd op zijn hotelkamer in Londen.

Saibari speelde nog 82 minuten in de thuiswedstrijd tegen Arsenal (1-7 nederlaag). Een week later werd hij buiten de wedstrijdselectie gelaten voor de return. Hij zou te laat zijn gekomen bij een teambespreking. "We hebben verschillende afspraken op een dag. En dan komt hij niet. Iedereen krijgt de kans één keer te laat te komen. Maar dit was niet de eerste keer, niet voor de vijfde keer, maar voor de zoveelste keer”, zei trainer Peter Bosz. “Ik was er klaar mee en liet hem in het hotel achter.”

Volgens het account RealityFBI speelde achter de schermen echter iets anders. “Saibari zou in Londen namelijk twee dames op zijn hotelkamer hebben uitgenodigd, en daar zou de clubleiding lucht van hebben gekregen. Niet bepaald wat je verwacht tijdens een belangrijke Europese trip. De officiële reden die aan de buitenwereld werd gegeven, lijkt daarmee vooral bedoeld om het netjes te houden”, klinkt het. “Wat er precies is gebeurd blijft natuurlijk intern, maar deze geluiden klinken toch echt anders dan wat PSV destijds aan de media liet weten…”

