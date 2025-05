Brands snapt helemaal niks van Farioli: 'Als mijn trainer dit zou doen...'

Marcel Brands heeft geen goede woorden over voor de keuze van Francesco Farioli om tijdens het Europa League-duel van Ajax tegen Eintracht Frankfurt met een B-ploeg aan te treden. De directeur van PSV weet niet wat hij gedaan had als zijn trainer hetzelfde had gedaan.

Op 6 maart jongstleden verloor Ajax met 1-2 in eigen huis van de Duitse opponent. De ploeg van Farioli was die dag niet duidelijk de mindere en had mogelijk meer verdiend dan deze uitslag. Op papier was er dus nog voldoende kans voor Ajax om in de returnwedstrijd de uitslag om te draaien. Toch besloot Farioli een week later, waarschijnlijk met het oog de wedstrijd tegen AZ van de zondag daarna, een hoop mindere goden in de basiself op te nemen. Kenneth Taylor, Bertrand Traoré, Mika Godts, Jorrel Hato, Anton Gaaei, Kian Fitz-Jim, Brian Brobbey en Josip Sutalo begonnen allemaal op de bank, terwijl speler als Dies Janse, Ahmetcan Kaplan, Branco van den Boomen en Don-Angelo Konadu wél hun opwachting mochten maken.

Brands, algemeen directeur van PSV, heeft er met open mond naar gekeken. "Ajax liet Frankfurt-uit gewoon lopen", stelt hij in gesprek met De Telegraaf. "Er was nog volop kans om door te gaan. Dan beeld ik me in, hoe ik zelf zou reageren, als mijn trainer dit zou doen. Ik denk niet dat ik daarmee zou kunnen leven." Ajax ging uiteindelijk dan ook de bietenbrug op en verloor met 4-1 in Duitsland. Het Europa League-avontuur was daarmee ten einde.

Volgens Brands hadden Farioli en Ajax veel meer moeten denken in landsbelang. "Die twee vaste Champions League-plekken maken het voor iedereen beter. Doordat Feyenoord en wij een goed Champions League-jaar hebben gehad, krijgen de andere clubs ook veel meer geld. We hebben allebei een paar miljoen euro in een potje gestopt. Met het oog daarop is het heel belangrijk dat we allemaal punten blijven pakken voor die Europese ranking." Doordat Ajax de wedstrijd tegen AZ uiteindelijk met 2-2 gelijkspeelde én uiteindelijk naast de titel greep, lijkt de beslissing van Farioli geen goede te zijn geweest. Dat is natuurlijk wel achteraf gezien.

