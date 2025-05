PSV’er onthult: ‘Ik was vijf minuten te laat voor de platte kar’

is gedurende het afgelopen seizoen meermaals te laat gekomen bij PSV, waar Peter Bosz hem dan ook voor strafte. Ook maandag voor de huldiging was hij vijf minuten te laat, zo onthult de middenvelder in gesprek met Omroep Brabant.

Saibari is gedurende het seizoen meermaals in opspraak geraakt nadat hij te laat kwam bij PSV. Het meest recente voorbeeld was toen hij niet in de wedstrijdselectie was opgenomen door Bosz voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen Arsenal. Na de wedstrijd stelde de trainer dat het niet de eerste keer was dat Saibari te laat kwam. Volgens juicekanaal RealityFBI was de middenvelder echter niet te laat, maar had hij zonder toestemming twee dames uitgenodigd op zijn hotelkamer.

Tijdens de huldiging deelt Omroep Brabant-presentatrice Maddy Janssen het compliment uit aan Saibari dat hij op tijd was voor de platte kar. “Dat weet ik niet”, antwoordt de Marokkaan, terwijl hij een lach op zijn gezicht krijgt. “Ik moet eerlijk zeggen, ik was vijf minuten te laat.” Janssen en Saibari barsten vervolgens met zijn tweeën in lachen uit. “Gisteren te lang gefeest”, klinkt de verklaring van de middenvelder.

En heeft Saibari veel grappen of juist kritiek gekregen op het vele te laat komen? “Allebei een beetje”, antwoordt hij op serieuze toon. “Maar weet je wat het is; ik ben nog jong, ik maak fouten, ik leer hier ook van. Met grappige dingen moet je gewoon kunnen lachen, dus met een korreltje zout nemen.”

