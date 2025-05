Malik Tillman verschijnt in bizarre outfit tijdens huldiging PSV

is in een wel heel bijzondere outfit verschenen tijdens de huldiging van PSV. De Amerikaan, die afgelopen seizoen niet de hele huldiging meemaakte omdat hij ‘te vroeg piekte’, is van plan om dit jaar wél de rit uit te zitten. “Vandaag is mijn dag”, zo luidt het.

Verslaggever Maddy Janssen rijdt namens ESPN mee op de platte kar richting het Stadhuisplein in Eindhoven. Janssen tikt een niet al te fris ogende Tillman aan en vraagt hoe hij zich voelt. “Goed, ik ben nog oké”, aldus de Amerikaan, die er het afgelopen jaar wat minder goed aan toe was tijdens de rit naar de huldiging.

Tijdens het kampioensfeest van vorig seizoen kon Tillman niet meer zelfstandig van de trap lopen, richting het podium op het Stadhuisplein. Twee stafleden brachten hem afgelopen jaar beneden, wat tot hilariteit leidde bij teamgenoot Joey Veerman: "Dit ga ik echt nooit meer vergeten." Ook gisteren doken er beelden op van een Tillman die iets te diep in het glaasje had gekeken.

“Het gaat een lange dag worden, dat weet ik, maar dit jaar ben ik er klaar voor”, gaat Tillman verder. Hij wordt door Janssen nog gevraagd of het lukt om op één been te staan en trots doet hij het voor. Vervolgens wordt Tillman gevraagd naar zijn outfit, bestaande uit een gekleurde wollen muts en een superheldencape. “Ik heb mijn haar niet gedaan”, verklaart de middenvelder in de bloedhitte. Janssen vraagt onderweg nog of Tillman uitkijkt naar de huldiging op het Stadhuisplein, waarop de PSV’er antwoordt: “Ik ken dit gedeelte, maar ik ken de rest niet. Vandaag is mijn dag en vandaag haal ik het tot het einde.”

Malik Tillman voelt zich nog goed bij de huldiging 🫣



"Deze keer ben ik er klaar voor." — ESPN NL (@ESPNnl) May 19, 2025

