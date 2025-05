PSV wil direct na veroveren landstitel enorme slag slaan

PSV wil het contract van Peter Bosz gaan verlengen, zo laat Marcel Brands weten in gesprek met Voetbal International. De oefenmeester werd zondag voor de tweede keer in twee seizoenen kampioen met de Eindhovenaren en heeft nog een contract tot medio 2026 bij de club.

Bosz werd in de zomer van 2023 aangesteld als opvolger van Ruud van Nistelrooij bij PSV. In zijn eerste seizoen werd de oefenmeester overtuigend landskampioen, wat hij in het jaar erop probeerde te herhalen. In de eerste seizoenshelft leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Eindhovenaren, maar na de winterstop stortten ze volledig in, waar Ajax van leek te profiteren. De Amsterdammers stonden vijf duels voor het einde nog negen punten voor op PSV, maar door een net zo indrukwekkende implosie wist de ploeg van Bosz toch de titel te pakken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'PSV-ster uit selectie gezet na uitnodigen dames op hotelkamer'

Nu wil PSV het contract van Bosz, dat hem nog voor een seizoen aan de club verbonden houdt, verlengen. “We hebben Peter aangegeven dat we graag met hem willen verlengen”, maakt algemeen directeur Brands weten aan VI. Dat ziet Bosz zelf ook wel zitten. “Hij staat ervoor open, Peter heeft het ontzettend naar zijn zin. Vorig seizoen was een jaar zonder tegenslag, maar in slechte tijden leer je elkaar pas goed kennen. Die hebben we nu gehad.”

LEES OOK: Politie komt in actie na 'ernstige' bedreigingen aan Noa Lang

Gedurende de mindere periode na de winterstop heeft de clubleiding geprobeerd Bosz telkens het vertrouwen te geven, wat hij constant bleef voelen. “Hij voelt zich bij PSV happy, veilig en vertrouwd. De chemie is heel goed. We hebben er nog niet verder over gesproken, maar de signalen zijn goed”, geeft Brands aan. “Ik geloof er ook niet zozeer meer in dat het snel uitgewerkt zal zijn met een trainer.”

➡️ Meer nieuws over de titel van PSV

👉 Perisic bezorgt Til onaangename verrassing: 'What the f*ck is dit?' 🔗

👉 Noa Lang: ‘Ik ben 25 jaar en dit is mijn vijfde kampioenschap’ 🔗

👉 Veerman komt direct na binnenhalen landstitel met enorm venijnige reactie 🔗

👉 Ajax-fans zijn woedend: Serdar Gözübüyük maakt cruciale ‘fout’ bij PSV 🔗

👉 PSV-spelers op de foto met pijnlijk spandoek richting Ajax 🔗