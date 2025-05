Politie komt in actie na 'ernstige' bedreigingen aan Noa Lang

De politie heeft een achttienjarige man uit Dordrecht aangehouden omdat hij 'ernstige doodsbedreigingen' zou hebben geuit richting en zijn familie. Dat meldt de politie maandag.

De persoon is donderdag aangehouden en na verhoor heengezonden. Hij heeft een contactverbod gekregen en een gebiedsverbod voor plekken waar de PSV-aanvaller vaak komt. De bedreigingen zouden op sociale media hebben plaatsgevonden.

Artikel gaat verder onder video

"Al sinds 2023 werden via social media ernstige bedreigingen geuit richting de vleugelaanvaller. Rechercheurs van de politie Rotterdam-Zuid die gespecialiseerd zijn in voetbalgerelateerde criminaliteit zijn een onderzoek gestart naar de bedreigingen", meldt de politie. "Doordat verschillende ‘voetbalonderzoeken’ samenkomen bij deze specifieke rechercheurs hebben zij veel kennis en ervaring met het onderwerp en wordt ook eventuele samenhang tussen verschillende onderzoeken zichtbaar."

'Bedreigingen kunnen enorme impact hebben'

Het onderzoek leidde naar de achttienjarige Dordtenaar, die donderdagochtend in zijn woning werd aangehouden. De man is na verhoor heengezonden. Als het dossier compleet is wordt het overgedragen aan het Openbaar Ministerie en zal de officier van justitie de zaak beoordelen.

LEES OOK: Lang laat op kampioensfeest blijken wat hij van Ajax vindt

De politie benadrukt dat bedreigingen een 'enorme impact kunnen hebben op een slachtoffer en de kring om hem of haar heen' en dat het niet uitmaakt op welke wijze er wordt gedreigd. "Een appje, een e-mail, een reactie via social media of mondeling; het is allemaal even strafbaar. Ook het via anonieme social media-accounts uiten van bedreigingen wil niet zeggen dat je daar mee wegkomt. De politie heeft verschillende mogelijkheden te achterhalen wie er achter een bepaald account zit."