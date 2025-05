Lang laat op kampioensfeest blijken wat hij van Ajax vindt

De voorliefde van voor Ajax was zondag ook op het kampioensfeest van PSV te merken. Tijdens het kampioensfeest weigerde de PSV-aanvaller te springen, toen de fans massaal sprongen en zongen ‘wie niet springt die is een jood’.

“Spring dan! Spring dan!”, riep iemand naar Lang, die vanaf het balkon toekeek hoe de duizenden fans het lied over Ajax zingen. De buitenspeler antwoordde: “Nee! Nee!”

Na afloop van de kampioenswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-3) zei Lang tegen de NOS: “Ik ben 25 jaar, maar dit is al mijn vijfde kampioenschap.” Een tatoeage van de titel komt er dus ook niet, zei hij desgevraagd. “Het wordt wel een beetje veel zo.”

Artikel gaat verder onder video

Lang werd in 2019 kampioen met Ajax, in 2021 en 2022 met Club Brugge en in 2024 en 2025 met PSV. De in 2018 met Jong Ajax gewonnen titel in toen nog de Jupiler League lijkt Lang niet mee te tellen, ondanks twee doelpunten en vier assists in veertien wedstrijden dat seizoen.

Of Noa Lang nog wat voelt voor Ajax? 💪 Wanneer Lang wordt verzocht te springen, weigert de aanvaller mee te doen! ❌🙏#psv #ajax #lang pic.twitter.com/QtJhnQhM8H — VoetbalPrimeur (@VoetbalPrimeur) May 18, 2025

➡️ Meer PSV nieuws

👉 PSV-supporters bedanken Ajax-killer met geschenk aan zijn moeder 🔗

👉 Duidelijkheid over interesse PSV in Valente: 'Hij gaat zelf voor...' 🔗

👉 Luuk de Jong aangepakt: 'Je ziet gewoon dat het op is' 🔗

👉 Kritiek op PSV én Noa Lang: 'Alsof hij de enige speler is die..' 🔗

👉 Rafael van der Vaart noemt ‘mooie stap’ voor Noa Lang 🔗