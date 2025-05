'PSV bereikt akkoord met Olij, pijnlijke boodschap voor Drommel'

lijkt op weg naar PSV. Volgens Voetbal International heeft de keeper van Sparta Rotterdam al een persoonlijk akkoord bereikt met de landskampioen. Hij is in beeld om Walter Benítez op te volgen.

Olij heeft een ijzersterk seizoen achter de rug. Zo had hij volgens de statistieken van FootyStats zo'n 12 doelpunten meer moeten incasseren dan de 43 goals die Sparta daadwerkelijk incasseerde. Olij heeft dan ook een plekje gekregen bij de kanshebbers voor beste doelman van dit seizoen in de verkiezing van FCUpdate.

Artikel gaat verder onder video

Ook in de laatste competitiewedstrijd tegen PSV (1-3 nederlaag) liet de Spartaan weer zien uit welk hout hij gesneden is: de fans van de Eindhovenaren zien hem graag bij de club komen. Hun wens lijkt nu dichterbij, al wordt er nog niet gesproken over een akkoord tussen de twee clubs. Wel zou Olij zelf al rond zijn met PSV.

'Drommel gaat vertrekken'

Voetbal International stelt dat PSV en Sparta 'er wel uit lijken te komen'. Olij wordt gezien als de ideale opvolger van Benítez, die transfervrij vertrekt uit Eindhoven. Ook wordt gemeld dat Joël Drommel te horen heeft gekregen dat hij geen eerste doelman gaat worden, dus gaat ook hij op zoek naar een nieuwe club. "De landskampioen gaat dus ook nog op zoek naar een tweede doelman", klinkt het.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 'PSV nadert akkoord met absolute uitblinker, één addertje onder het gras' 🔗

👉 De Jong komt tijdens huldiging met boodschap voor Koeman 🔗

👉 Brands snapt helemaal niks van Farioli: 'Als mijn trainer dit zou doen...' 🔗

👉 PSV’er onthult: ‘Ik was vijf minuten te laat voor de platte kar’ 🔗

👉 'PSV-ster uit selectie gezet na uitnodigen dames op hotelkamer' 🔗