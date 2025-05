'PSV nadert akkoord met absolute uitblinker, één addertje onder het gras'

Landskampioen PSV koerst af op het verlengen van het aflopende contract van uitblinker , zo meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Eén eis van de Kroatische routinier dient echter nog wel uitvoerig te worden besproken: Perisic zet namelijk in op een 'ontsnappingsluikje' voor het geval een 'enorm grote club' deze zomer interesse zou tonen. Elfrink geeft daarnaast eveneens een update over de sportieve toekomst van , en .

PSV voegde de clubloze Perisic in september, weken na het sluiten van de zomerse transferperiode, toe aan de selectie van trainer Peter Bosz. Zijn zeker voor een aanvaller gevorderde leeftijd (36) bleek geen enkele belemmering om een absolute hoofdrol voor zich op te eisen. Perisic, oud-speler van onder meer Internazionale, Bayern München en Tottenham Hotspur, kwam in alle competities tot 39 wedstrijden voor PSV en was daarin rechtstreeks betrokken bij 27 doelpunten (zestien goals, elf assists).

Perisic tekende afgelopen zomer een eenjarig contract. PSV wil dolgraag verder met de routinier, volgens Elfrink gaat het inmiddels de goede kant op met de onderhandelingen. "De club is dicht bij zijn handtekening, al moet er nog wel een gesprek plaatsvinden. Perisic wil graag een ontsnappingsluikje in een nieuw contract, voor het geval een enorm grote club zich deze zomer nog voor hem meldt. PSV wil daar behoudens een fikse vergoedingssom van een kopende club liever niet aan meewerken en op dit punt moeten partijen elkaar nog enigszins zien te vinden. Op dit moment koersen PSV en de sterspeler echter op verlenging van de huidige verbintenis", aldus de clubwatcher.

Ook Til nadert verlenging, tweetal mag alleen voor 'absolute hoofdprijs' vertrekken

Elfrink meldt voorts dat PSV erin lijkt te gaan slagen om Guus Til langer binnenboord te houden. De club heeft reeds een voorstel voor twee extra seizoenen (tot medio 2028) 'met veel waardering voor zijn prestaties' neergelegd en een tegenvoorstel vanuit het kamp van de speler ontvangen: "Daaruit blijkt dat partijen er normaal gesproken uit zouden moeten komen." PSV gaat bovendien hoog in de boom zitten als clubs zich melden voor Ismael Saibari en Malik Tillman. "Zij kunnen echter alleen voor een absolute hoofdprijs vertrekken, waarbij het echt moet gaan om een spectaculair bedrag", schrijft Elfrink. In het geval van Tillma zou de vraagprijs op minimaal 50 miljoen euro bepaald zijn. "Voor Saibari zal het niet eens heel veel minder zijn", verwacht de journalist.

