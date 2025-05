FCUpdate Team van het Jaar: wie vond jij de beste Eredivisiekeeper van het seizoen 2024/25?

Nu het reguliere seizoen in de Eredivisie erop zit, gaat FCUpdate met jullie hulp op zoek naar het beste elftal van de competitie. Deze week nomineren we per positie een aantal spelers, waarna jullie het laatste woord krijgen en ons mogen laten weten wie er een plekje in het Team van het Jaar verdient. We beginnen, zoals het hoort, op doel: wie vonden jullie de beste Eredivisiekeeper van het seizoen 2024/25? Dit zijn de genomineerden!

Nick Olij (Sparta Rotterdam)

Wedstrijden: 34 | Tegendoelpunten: 43 | Clean sheets: 6

Sparta bivakkeerde tot begin april nog in de degradatiezone, maar dat lag zeker niet aan Olij. De 29-jarige doelman speelde andermaal een topseizoen en zat in de laatste interlandperiode in maart niet voor niets 'gewoon' weer bij de selectie van het Nederlands elftal. Olij onderscheidde zich afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen PSV opnieuw met een aantal puike reddingen, waardoor de Eindhovenaren nog flink aan de bak moesten om de landstitel veilig te stellen. Wordt niet voor niets gezien als interessante kandidaat om de vertrekkende Walter Benítez op te volgen in Eindhoven.

Walter Benítez (PSV)

Wedstrijden: 34 | Tegendoelpunten: 39 | Clean sheets: 9

PSV bekroonde een miraculeus verlopen seizoen afgelopen zondag tóch nog met de landstitel. De Eindhovenaren kenden na de winterstop zeer moeizame periode, maar klommen daarna tóch weer uit het dal en profiteerden in de laatste weken van het seizoen van de totale ineenstorting van Ajax. Benítez was andermaal een stabiele factor in het elftal van Peter Bosz en een van de pijlers onder de wederopstanding.

Vasilios Barkas (FC Utrecht)

Wedstrijden: 34 | Tegendoelpunten: 44 | Clean sheets: 7

FC Utrecht kende een absoluut topseizoen, waarin de Domstedelingen tot in de slotweken in de race waren voor de derde plaats maar uiteindelijk (met een recordaantal punten) op plek vier eindigden, waarmee directe plaatsing voor Europees voetbal werd afgedwongen. De ploeg van trainer Ron Jans leunt op een ervaren defensief blok, met Barkas als rustpunt tussen de palen. De 30-jarige Griek hield onder meer de nul in de thuiswedstrijd tegen Ajax, die vermoedelijk de geschiedenisboeken in zal gaan als het moment waarop de zeker lijkende landstitel de Amsterdammers door de vingers begon te glippen.

Remko Pasveer (Ajax)

Wedstrijden: 24 | Tegendoelpunten: 23 | Clean sheets: 11

Francesco Farioli verraste afgelopen zomer vriend en vijand toen hij Pasveer aanwees als zijn eerste keeper. De routinier, die in november 41 kaarsjes uit mocht blazen, bewees echter al snel het gelijk van de Italiaanse trainer van Ajax. Als ervaren kracht bleek Pasveer de juiste man om de defensie die vorig seizoen nog 61 tegentreffers moest slikken te leiden. Zag evenwel zijn droom om eindelijk als basisspeler de landstitel te grijpen uiteenspatten, maar liet in het afsluitende duel tegen FC Twente (2-0) nog maar eens zien dat hij óók nog altijd over uitstekende reflexen beschikt.

Robin Roefs (NEC)

Wedstrijden: 32 | Tegendoelpunten: 42 | Clean sheets: 10

Robin Roefs beleefde dit seizoen zijn definitieve doorbraak in de Eredivisie, werd zondagavond in Studio Voetbal zelfs uitgeroepen tot 'parel van het jaar' en mag dan ook zeker niet ontbreken in dit lijstje. Na het vertrek van Jasper Cillessen haalde NEC afgelopen zomer met Stijn van Gassel (Excelsior) een bewezen kracht in huis, maar het was toch echt de 22-jarige Roefs die de concurrentiestrijd won en het gelijk van Rogier Meijer bewees met een aantal meer dan uitstekende optredens. Roefs werd in april zelfs getipt als toekomstig keeper van het 'grote' Nederlands elftal, maar mag zich na de play-offs eerst gaan opmaken voor het Europees kampioenschap met Jong Oranje. Maakt komende zomer mogelijk een fraaie transfer: de naam van Roefs zingt onder meer rond bij landskampioen PSV, dat op zoek gaat naar een vervanger van Benítez.

