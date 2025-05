De Jong komt tijdens huldiging met boodschap voor Koeman

maakt tijdens de PSV-huldiging van de gelegenheid gebruik om Koeman een tip te geven. Op het moment dat er op het podium aandacht is voor , zingt De Jong mee met de fans, die de naam van de Braziliaan scanderen.

Tijdens de huldiging worden de spelers van PSV om en om in het zonnetje gezet. Op een gegeven moment kondigt Ivan Perisic Mauro aan en geeft hem de microfoon. De linksback steelt vervolgens de harten van de fans op het Stadhuisplein door in het Nederlands een liedje te zingen: ‘Ik moet zuipen!’, klinkt het uit het gouden Braziliaanse keeltje.

Diezelfde fans beginnen Mauro vervolgens toe te zingen, waarna aanvoerder de Jong inhaakt: “Mauro in Oranje, oh oh oh oh oh!” De Jong geeft hiermee een duidelijke boodschap aan de bondscoach.

Recentelijk gaf Mauro een interview aan de NOS, waarin hij aangaf open te staan voor het Nederlands elftal. De Braziliaan staat inmiddels bijna acht jaar onder contract bij PSV en omdat hij langer dan vijf jaar woonachtig is in Nederland, komt hij in aanmerking voor het Nederlandse paspoort. Omdat hij zijn Braziliaanse paspoort niet graag wil opgeven, ligt de sleutel in handen van Koeman.

Ivan Perisic: "Mauro... Mauro..." 🇧🇷

Mauro Júnior: "Ik moet zuipen" 🎤🍻 — ESPN NL (@ESPNnl) May 19, 2025

