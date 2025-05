Boscagli zwaar geëmotioneerd tijdens huldiging PSV

gaat PSV verlaten na dit seizoen. De verdediger heeft zijn aflopende contract niet verlengd. Tijdens de huldiging na het kampioenschap, krijgen de spelers één voor één de kans om de schaal aan het publiek te tonen, wat leidt tot emotie bij Boscagli.

Hoewel de huldiging van PSV een waar volksfeest is in Eindhoven, is er ook tijd voor een emotioneel moment, wanneer Boscagli met de schaal in zijn hand uitkijkt over de duizenden fans op het Stadhuisplein.

ESPN-commentator Martijn van Zijtveld ziet de emotie bij de Monegask: “Het kan zijn dat hij hier last heeft van de rook, maar ik denk dat hij zich hier toch even realiseert dat dit de laatste keer is.” Op de beelden is te zien hoe Boscagli geëmotioneerd kijkt naar het feestvierende publiek. “Een ongelooflijk belangrijke speler voor PSV. Ja, het doet hem echt wat. En dat is niet zo gek natuurlijk”, aldus Van Zijtveld.

Boscagli gaat PSV deze zomer na zes jaar in Eindhovense dienst verlaten. De 27-jarige verdediger werd de afgelopen weken in verband gebracht met Olympique Marseille en AS Monaco. Dat is opvallend, want Boscagli gaf eerder aan geen terugkeer naar de Ligue 1 te verwachten.

