Zaakwaarnemer Valente onthult: 'Dit is zijn ultieme doel'

is een gewilde speler door de volledige traditionele top drie van Nederland. Zaakwaarnemer Melvyn Wolthers vertelt in gesprek met het Dagblad van het Noorden hoe Valente er zelf in staat. Eén ding is duidelijk: de transfer die er deze zomer aankomt, moet in overeenstemming zijn met het 'ultieme doel' van de 21-jarige speler.

Feyenoord zou zich officieel gemeld hebben voor Valente, die zelfs een rondleiding zou hebben gehad van trainer Robin van Persie. Voor PSV geldt ook dat er contact is geweest met FC Groningen, al zou de landskampioen hem een seizoen langer bij zijn huidige club willen stallen. Ook Ajax zou belangstelling hebben voor de geboren Groninger. Zaakwaarnemer Wolthers ziet dat Valente klaar is voor een nieuwe club: “In voetbal gaat het om het momentum. Voor Luciano is het nu tijd om een stap hogerop te maken. Die intentie heeft hij. Hoe lastig ook, want zijn hart is groen-wit.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘PSV gaat na komst Olij voor keeper met CL-ervaring’

De keuze voor een nieuwe club wordt wel overwogen: “Luciano kon flink wat geld verdienen, maar dat is niet zijn streven”, onthult Wolthers over zijn speler, die naar de top van België had gekund. “Zijn ultieme doel is het spelen van een WK. Met dát in het achterhoofd kijken we wat nu een logische stap in zijn carrière is. Een stap waarin speeltijd heel belangrijk is.”

Wolthers en Valente denken verder dan alleen komend seizoen: “Een transfer past bij ons meerjarenplan. In dat plan speelt hij drie jaar bij zijn volgende club en maakt hij vervolgens de stap naar een Europese topclub. Hopelijk speelt hij deze zomer het EK met Jong Oranje en kan hij binnen anderhalf jaar aansluiten bij het Nederlands elftal. Dat past allemaal bij het uiteindelijke doel: het spelen van een WK.”

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord 'zit te snurken': 'Er heeft nog niemand voor hem aangeklopt' 🔗

👉 Feyenoord-revelatie: 'Ik zou gaan tekenen, maar toen belde Van Persie...' 🔗

👉 Aston Villa leidt de race: vertrekt Feyenoord-speler al na negen duels naar Engelse top? 🔗

👉 Krabbendam: ‘Feyenoord doet er alles aan om hem terug te halen’ 🔗

👉 'Groningen veegt openingsbod Feyenoord op Valente van tafel' 🔗