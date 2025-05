‘Boscagli alsnog op weg naar Premier League’

liep een jaar geleden zijn transfer naar Brighton & Hove Albion mis, maar lijkt een jaar later alsnog naar de Engelse zuidkust te gaan vertrekken. Volgens Sky Sports zijn club en speler tot een overeenstemming gekomen over een contract.

Afgelopen zomer deed Brighton al een aanbod voor Boscagli, die nog een jaar gebonden was aan PSV. De club hield een transfer tegen, wat tot woede leidde bij de verdediger. Een jaar later loopt Boscagli transfervrij de Eindhovense deur uit, met een extra landskampioenschap op zak.

Boscagli is blij dat hij nog een jaar voor PSV heeft mogen spelen, gaf hij recentelijk aan. Gisteren (maandag), werd zijn dankbaarheid nog eens extra zichtbaar tijdens de huldiging van PSV op het Stadhuisplein. Boscagli was behoorlijk geëmotioneerd, realiserend dat het zijn laatste momenten met de PSV-aanhang waren.

Volgens het Britse Sky Sports vertrekt Boscagli deze zomer alsnog naar Brighton. Niet voor een transfersom, zoals vorig jaar de bedoeling was, maar transfervrij. Eerder werd de 27-jarige verdediger gelinkt aan een terugkeer naar de Ligue 1, met Olympique Marseille of AS Monaco. Over die laatste club zei Jordan Teze, huidig speler en voormalig teamgenoot van Boscagli, dat de in Monaco geboren verdediger ‘openstond’ voor een overstap naar het vorstendom .

BREAKING: Brighton have agreed a deal to sign Olivier Boscagli from PSV Eindhoven on a free transfer, officially joining Brighton from July 1st 🚨 pic.twitter.com/77lf13e5Eu — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 20, 2025

