PSV komt met update over TBC-onderzoek en situatie Pérez

PSV is met een update gekomen over de gezondheidssituatie van de spelersselectie. In maart werd er een tuberculose-infectie bij aangetroffen, maar geen van de andere spelers is in de tussentijd besmet, dat blijkt uit onderzoek van de GGD. Pérez zelf is inmiddels uit quarantaine en herstelt in Spanje van zijn ziekte.

In maart werd bekend dat er een TBC-geval aangetroffen was in de selectie van PSV. Nadat de identiteit van de besmette speler aanvankelijk geheim bleef, kwam uiteindelijk toch naar buiten dat het om winteraanwinst Pérez ging.

Pérez is goed op weg om te herstellen en is inmiddels uit quarantaine, zo blijkt uit een bericht op de clubwebsite van PSV. “Ik ben weer gezond, werk keihard om volgend seizoen topfit te zijn en ben erg blij om weer terug te zijn”, laat de Spanjaard weten. Uit onderzoek van de GGD Brabant-Zuidoost blijkt dat de andere spelers niet besmet zijn geraakt: “Een dag na de laatste speelronde van de competitie vond de laatste testafname plaats. Alle testresultaten bleken negatief, waarmee het onderzoek formeel is afgerond.”

Pérez werd transfervrij opgepikt als back-up voor Luuk de Jong, nadat Ricardo Pepi geblesseerd uitviel. Omdat de Spaanse spits al vrij snel na zijn komst geconfronteerd werd met de infectie, bleef zijn impact in Eindhoven gering. Pérez viel twee keer laat in de wedstrijd in, zonder te scoren. Het contract van de 36-jarige aanvaller loopt af en wordt niet verlengd. PSV schrijft op de website: “Hij gaat zich de komende periode oriënteren op een nieuwe club. PSV bedankt Pérez voor zijn inzet en wenst hem het allerbeste toe voor de toekomst.”

