Valente contacteert PSV en heeft duidelijke boodschap

heeft contact opgenomen met de clubleiding van PSV, zo schrijft Rik Elfrink op X. De middenvelder van FC Groningen heeft de landskampioen laten weten dat hij deze zomer niet van plan is naar Eindhoven te komen. Eerder op de dag kwam naar buiten dat Valente persoonlijk rond zou zijn met Feyenoord.

Valente was in het voorbije seizoen een van de absolute smaakmakers bij FC Groningen, dat na de terugkeer in de Eredivisie indruk maakte en op de laatste speeldag zelfs nog kans maakte op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Zover kwam het uiteindelijk niet, maar zowel FC Groningen als Valente kan terugkijken op een uitstekend seizoen. Valente lijkt zijn goede prestaties nu te gaan bekronen met een overgang naar Feyenoord. De Rotterdammers worden al een paar weken nadrukkelijk gelinkt aan de komst van Valente, maar er lagen met PSV en in mindere mate Ajax naar verluidt meer kapers op de kust.

LEES OOK: Zaakwaarnemer Valente onthult: 'Dit is zijn ultieme doel'

Artikel gaat verder onder video

Dinsdag kwam naar buiten dat Valente zelf zijn zinnen heeft gezet op een overstap naar Feyenoord. Volgens ESPN is de Nederlander met Italiaanse roots al persoonlijk rond met de Rotterdammers, iets wat al in de lijn der verwachting lag. Aan Dennis te Kloese nu de taak om tot een akkoord te komen met FC Groningen, waar Valente nog een contract tot medio 2028 heeft. Naar verwachting ligt de vraagprijs van de noorderlingen rond de zes miljoen euro.

LEES OOK: Spraakmakend interview krijgt vervolg: Valente komt 'naar ventje' van NAC tegen op Ibiza

Valente verkoopt nee aan PSV

Volgens Elfrink heeft Valente inmiddels contact opgenomen met de clubleiding van PSV om ze op de hoogte te stellen van zijn keuze. De clubwatcher schrijft op X dat Eindhoven komende zomer ‘in principe niet de aanmeerplek wordt in zijn route naar de nabije toekomst’. Daarbij houdt de journalist nog wel een lichte slag om de arm tot alles officieel is, maar Elfrink voegt er ook aan toe dat zijn bron het normaal gesproken bij het juiste eind heeft.

PSV heeft van Luciano Valente te horen gekregen dat Eindhoven in juli in principe niet de aanmeerplek wordt in zijn route naar de nabije toekomst. IJs en weder dienende uiteraard, maar de bron klonk niet bevroren en weet doorgaans van de hoed en de rand.

We gaan het meemaken. — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 27, 2025

➡️ Meer PSV nieuws

👉 PSV, Ajax en Feyenoord 'zitten te snurken': 'Er heeft nog niemand voor hem aangeklopt' 🔗

👉 ‘Boscagli alsnog op weg naar Premier League’ 🔗

👉 Makkelie reageert op moment met Lang: 'Als je uitdeelt, moet je ook kunnen incasseren' 🔗

👉 Nieuwe bestemming voor De Jong geopperd: 'Dat zou ik Luuk wel gunnen' 🔗

👉 Joey Veerman strooit extra zout in Ajax-wond met opvallend shirt bij PSV-huldiging 🔗

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord 'zit te snurken': 'Er heeft nog niemand voor hem aangeklopt' 🔗

👉 Feyenoord-revelatie: 'Ik zou gaan tekenen, maar toen belde Van Persie...' 🔗

👉 Aston Villa leidt de race: vertrekt Feyenoord-speler al na negen duels naar Engelse top? 🔗

👉 Krabbendam: ‘Feyenoord doet er alles aan om hem terug te halen’ 🔗

👉 'Groningen veegt openingsbod Feyenoord op Valente van tafel' 🔗