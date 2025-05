Spraakmakend interview krijgt vervolg: Valente komt 'naar ventje' van NAC tegen op Ibiza

wordt volop in verband gebracht met een transfer - zo zou onder meer Feyenoord serieus geïnteresseerd zijn - maar hij geniet voorlopig van een welverdiende vakantie. De smaakmaker van FC Groningen is samen met een aantal ploeggenoten afgereisd naar Ibiza. Op het Spaanse schiereiland kwam hij ook tegen. Een opvallende ontmoeting, aangezien beiden het eerder dit seizoen nog met elkaar aan de stok kregen.

Op 29 maart van dit jaar stonden NAC en FC Groningen tegenover elkaar in Breda. Mats Seuntjens opende na tien minuten voetballen namens de bezoekers de score uit een strafschop. Daar leek het lang bij te blijven, maar diep in de blessuretijd mocht ook NAC aanleggen vanaf elf meter. Clint Leemans ging achter de bal staan en bepaalde de eindstand op 1-1. FC Groningen stond op dat moment al met een man minder binnen de lijnen, nadat Tike de Jonge acht minuten voor het einde van de reguliere speeltijd met rood van het veld was gestuurd.

Artikel gaat verder onder video

Bij FC Groningen liepen de emoties gedurende de wedstrijd al op. Valente was na afloop nog niet afgekoeld. De aanvallende middenvelder verscheen voor de camera van ESPN en stak zijn frustraties over de arbitrage niet onder stoelen of banken. “Er zijn wat dingen in de wedstrijd gebeurd waar we het niet mee eens waren. We waren het niet eens met bepaalde situaties van de scheids”, zo zei Valente. Zo was hij het totaal niet eens met de rode kaart voor ploeggenoot De Jonge. “De rode kaart van Tika vinden we wel heel makkelijk. Ik bedoel, Kemper maakt zeven of acht overtredingen in de wedstrijd en krijgt pas bij de laatste beuk een gele kaart. Tika maakt twee overtredingen en dan weet de scheidsrechter de kaart zo omhoog te steken. Dat vinden we heel makkelijk.”

‘Kemper is een matig ventje’

Valente was sowieso niet te spreken over Kempen. De vleugelverdediger moest het in het interview van Valente ontgelden. “Die Kemper is sowieso een hele vervelende vent, moet ik zeggen. Ik hoef daar verder niet helemaal op in te gaan, maar ik vind het een matig ventje”, zo klonk het.

Van een gespannen sfeer tussen Valente en Kemper is echter helemaal geen sprake. De uitblinker van FC Groningen - die eerder deze week nog in een restaurant in Rotterdam werd gespot - deelt op zijn Instagram een foto met de verdediger van NAC Breda. De twee omhelzen elkaar. “Matig ventje 😂 😂 ❤️”, is de tekst bij de foto. Valente is niet de enige speler van FC Groningen die vakantie viert op Ibiza. Zijn ploeggenoten Thom van Bergen, Stije Resink, Leandro Bacuna en Jorg Schreuders zijn ook allemaal aanwezig op het Spaanse eiland.

© Instagram: lucianovalente40/Realtimes