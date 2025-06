Reactie Koeman na merkwaardige actie Flekken zegt alles

Ronald Koeman was zaterdagavond bij Finland - Nederland overduidelijk niet gelukkig met een wat onhandige actie van . De doelman kreeg de bal na 51 minuten teruggespeeld van Frenkie de Jong, waarna hij deze zomaar over de zijlijn roste. De reactie van de bondscoach was veelzeggend.

Het Nederlands elftal begon zaterdagavond sterk aan het duel in Helsinki. Al na zes minuten stond de formatie van Koeman op voorsprong via Memphis Depay, waarna Denzel Dumfries de marge na 23 minuten verdubbelde. Vervolgens liet Oranje Finland wat meer in de wedstrijd komen, tot onvrede van de bondscoach.

Een moment in minuut 51 illustreerde dit volledig. De Jong haalde een tegenaanval van het thuisland eruit met een onderschepping, waarna hij de bal vanaf de middellijn terugspeelde op zijn doelman. Flekken kwam in de bal en roste deze, zonder dat dat echt nodig was, over de zijlijn. Daarna bood hij direct zijn excuses aan.

NOS-commentator Arman Avsaroglu noemt het een ‘merkwaardige bal’ van de kersverse aanwinst van Erik ten Hag bij Bayer Leverkusen. Direct na de bal van Flekken neemt de regie Koeman in beeld, die met een zeer ontevreden blik langs de lijn staat. “Zijn gezicht staat een heel stuk minder vrolijk dan na een minuut of twintig”, voorziet Avsaroglu het beeld van commentaar. Acht minuten later laat Flekken zich weer zwak zien in het meevoetballen, wanneer hij weer zonder al te veel druk van Finland de bal zomaar inlevert bij een tegenstander.

