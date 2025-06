Koeman gaat de mist in tijdens voorbeschouwing, wordt direct verbeterd

Ronald Koeman is zaterdagavond in aanloop naar de uitwedstrijd van Nederland tegen Finland verbeterd door Jeroen Stekelenburg. De bondscoach stelde namelijk dat dit de eerste keer is dat zijn middenveld bestaat uit , en . In november verscheen dit drietal echter ook al aan de aftrap, in de thuiswedstrijd tegen Hongarije.

Oranje opent zaterdag de kwalificatiecyclus voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico met een uitwedstrijd tegen Finland. Dat gebeurt met een middenveld met Reijnders, Gravenberch en De Jong. Volgens Stekelenburg zijn het ‘drie supersterren’, zo stelt hij in de voorbeschouwing van de NOS terwijl hij met Koeman spreekt. “Mag ik dat zeggen?”, vraagt de verslaggever vervolgens.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ronald de Boer vreest voor Oranje: 'Eerlijk gezegd houd ik mijn hart vast'

“Dat mag je best zeggen, want daar geloof ik ook zeker in”, beaamt de bondscoach die stelling. Toch houdt Koeman wel een slag om de arm. “Het is pas de eerste keer met dit middenveld...”, begint de keuzeheer zijn uitleg, waarna Stekelenburg hem direct in de reden valt. “Hongarije-thuis stonden ze er ook met zijn drieën.” Koeman kijkt even verbaasd en geeft de journalist vervolgens gelijk. “Dat zou kunnen, ja.”

LEES OOK: Kieft wijst achilleshiel van Oranje aan: 'Niveau blijft achter'

Volgens Rafael van der Vaart is het niet vreemd dat Koeman niet meer weet dat hij in de thuiswedstrijd tegen Hongarije ook al met ditzelfde drietal op het middenveld speelde. “Ik heb het nu met dit werk (als analist, red.) ook. Ik krijg af en toe dingen door dat ik denk: dat interesseert me geen reet. Hier ben je als speler of wat dan ook helemaal niet mee bezig. Dan is het wel grappig dat hij zegt: ‘Oh ja, dat is al een keer gebeurd’.”

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Koeman stevig aangepakt: 'Belachelijk, KNVB is een speeltuinvereniging' 🔗

👉 Gullit stelt één voorwaarde: 'Dan kunnen we wereldkampioen worden'🔗

👉 John van Zweden haalt genadeloos uit naar Ronald Koeman: ‘Zal die ‘effe’ gek zijn’ 🔗

👉 Koeman vlak voor interlandperiode tot tranen geroerd 🔗

👉 Memphis Depay publiekelijk terechtgewezen: 'Stop met dit soort sneue stoerdoenerij' 🔗