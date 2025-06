Kieft wijst achilleshiel van Oranje aan: 'Niveau blijft achter'

Wim Kieft wijst in zijn column in De Telegraaf de 'achilleshiel' van het Nederlands elftal aan: de aanval. Waar Oranje qua verdedigers en middenvelders meekan met de wereldtop, blijft het niveau van de aanvallers daar volgens Kieft bij achter. "Dit gat zal niet voor het WK van 2026 zijn gedicht", vreest de oud-international.

Kieft heeft donderdagavond - net als vermoedelijk iederéén die gekeken heeft - enorm genoten van de aanval van Spanje, dat in de halve finales van de Nations League met 5-4 te sterk was voor Frankrijk. De oud-spits van onder meer Ajax en PSV is vooral lovend over Barcelona-superster Lamine Yamal, die tweemaal doeltrof. "Hij steekt er met kop en schouders bovenuit en zijn linkerbeen doet sterk denken aan dat van Diego Maradona en Lionel Messi. Bij iemand van zeventien jaar stel je normaal je verwachtingspatroon bij, maar bij Yamal ga je al zitten met het idee: laat maar zien. Wat voor carrière wacht hem?", vraagt Kieft zich hardop af.

Tegenstander Frankrijk kon in Stuttgart een beroep doen op Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé en Desiré Doué, maar ondanks de vier treffers die Les Bleus produceerden is Kieft van de Fransen veel minder onder de indruk. "Bij Frankrijk zit je naar een verzameling topspelers te kijken, die veel te weinig leveren", schrijft hij. Met bovengenoemd trio kan het elftal van bondscoach Didier Deschamps volgens Kieft 'veel meer laten zien'. Toch is het in zijn ogen bij Nederland nóg minder positief gesteld: "Vergelijk je die voorhoede (van Frankrijk, red.) en die van Spanje met Yamal, Nico Williams en Mikel Oyarzabal met die van Oranje, dan ligt daar de achilleshiel. Cody Gakpo doet het altijd voortreffelijk bij Nederland, maar zit net onder de categorie van de Fransen en Spanjaarden", aldus Kieft.

'Memphis is niveau lager blijven steken'

"Memphis Depay leek voorbestemd voor dat absolute topniveau, maar uiteindelijk heeft hij het niet kunnen waarmaken en is ook een niveau lager blijven steken", vervolgt Kieft. De oud-spits stelt vervolgens dat spelers als Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch in maart hebben aangetoond 'behoorlijk mee te kunnen met Spanje', in de verloren kwartfinales van de Nations League. "Alleen blijft het niveau van de aanval daar bij achter en zal dit gat niet voor het WK 2026 zijn gedicht", vreest Kieft.

