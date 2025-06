Spanje overleeft bizarre comeback Frankrijk en bereikt finale Nations League na doelpuntenfestijn

Spanje heeft zich met een 5-4 zege op Frankrijk als tweede land geplaatst voor de finale van de Nations League 2025. De Europees Kampioen leek op weg naar een monsterzege, maar zag de Fransen in de tweede helft nog een bizarre comeback inzetten, die uiteindelijk nét niet kon worden voltooid.

Gisteren (woensdag) was Portugal in de eerste halve finale van de Nations League met 2-1 te sterk voor Duitsland, een dag later mochten Spanje en Frankrijk in Stuttgart gaan strijden om het tweede finaleticket. De Fransen deden dat onder meer met kersvers Champions League-winnaars Ousmane Dembélé en Désiré Doué in de basis. Bij Spanje ruimde bondscoach Luis de la Fuente uiteraard een basisplaats in voor Yamal en die andere vleugelflitser, Nico Williams. Ook Dean Huijsen, die vanaf volgend seizoen de clubkleuren van Real Madrid verdedigt, vond zichzelf terug in de startformatie van de Europees Kampioen.

Símon houdt Spanje overeind, fraaie goal Huijsen afgekeurd

De Fransen dwongen voor rust meerdere kansen af, maar vonden telkens de goed keepende Spaanse doelman Unai Símon op hun pad. Aan de andere kant opende Williams halverwege het eerste bedrijf de score. Yamal leidde de aanval in met een scherpe dribbel vanaf rechts die uitmondde in een pass op spits Mikel Oyarzabal, die knap overeind bleef en Williams aanspeelde: 0-1. Amper drie minuten later lag ook de tweede erin. Weer was Oyarzabal de aangever, deze keer haalde Mikel Merino de trekker over. Vlak voor rust dacht Huijsen zijn eerste treffer voor Spanje te maken, maar zijn fraaie goal ging vanwege buitenspel niet door.

Spanje neemt verder afstand, bizarre comeback Frankrijk komt te laat

De tweede helft was vijf minuten onderweg toen Adrien Rabiot in eigen zestien een overtreding beging op Williams: penalty. Yamal zette zich achter de bal en stuurde Mike Maignan de verkeerde hoek in: 3-0. Net als in het eerste bedrijf lag de bal er even later wéér in, nu was het Pedri die na een fraaie aanval goed afrondde en Maignan voor de vierde keer liet vissen. Frankrijk mocht even later echter óók aanleggen voor een strafschop, Kylian Mbappé maakte geen fout en deed wat terug: 4-1.

Yamal stond echter opnieuw op en tikte na een pass van Pedro Porro de 5-1 achter Maignan. Het slotakkoord was echter voor de Fransen. Eerst trof debutant Rayan (Olympique Lyon) op fraaie wijze doel. De middenvelder, hevig gelinkt aan Manchester City, passeerde Simon met een fraaie volley van een meter of twintig. Vijf minuten voor tijd werd het zelfs nog 5-3, toen Daniel Vivian een voorzet ongelukkig achter zijn eigen doelman Simon werkte. In blessuretijd werd het nóg erger, toen invaller Randal Kolo Muani ook de 5-4 binnen kon werken.