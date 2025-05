Koeman op de vingers getikt: ‘Daar moet hij echt mee uitkijken’

Ronald Koeman werkt zichzelf in de problemen door constant aan dezelfde namen vast te blijven houden, zo stelt Valentijn Driessen. De bondscoach moet ook af en toe zijn selectie verversen, aangezien dat ervoor kan zorgen dat een elftal hongerig blijft. Met name had volgens de journalist deze interlandperiode een kans moeten krijgen.

Koeman maakte maandag zijn selectie voor de WK-kwalificatieduels met Finland en Malta bekend. Door het ontbreken van Bart Verbruggen zorgde de bondscoach nog wel voor een verrassing door Kjell Scherpen op te roepen, maar verder hield hij vooral vast aan de gevestigde orde. De opvallendste afwezige in de selectie was Steijn, die volgens Driessen als topscorer van de Eredivisie zeker een oproep had verdiend. “Dat vind ik een beetje het gevaar bij Oranje; het wordt een soort gesloten bolwerk”, begint de journalist in de podcast Kick-off.

“Koeman kijkt niet verder dan de spelers met wie hij het tot dusver allemaal heeft gedaan”, gaat Driessen verder, die vervolgens het EK van afgelopen zomer aanhaalt. Op het toernooi in Duitsland schopte Oranje het tot de halve finale. “Dat vond hij geweldig, maar het was niet om aan te zien.” Driessen vraagt zich af waarom Steijn nu nog steeds niet is opgeroepen. “Koeman gaat natuurlijk zeggen dat hij Reijnders en Simons heeft. De een is de beste middenvelder van Italië en heeft Champions League gevoetbald en voor Simons geldt een beetje hetzelfde.”

In het selectiebeleid van Koeman schuilt wel een gevaar, zo denkt Driessen. “Je moet uitkijken dat je niet maar die groep bij elkaar blijft houden, zonder verversing.” Volgens de verslaggever geldt voor internationale selecties hetzelfde als voor clubs: er moet af en toe worden ververst. Dat had Koeman nu goed kunnen doen door Steijn mee te nemen. Daar is Mike Verweij het volledig mee eens. “Het laatste halfuur tegen Malta kun je Sem Steijn natuurlijk best opstellen”, stelt de Ajax-volger. Ook de wedstrijd tegen Finland was volgens Driessen een kans. “Dat zijn de ideale gelegenheden om dat soort jongens er wel bij te halen. Je moet nooit afsluiten voor vers bloed.”

KNVB neemt Koeman in bescherming

Sinds de afgelopen selectiebekendmaking is de KNVB afgestapt van het publiceren van een voorselectie. Dat is volgens Driessen gedaan om Koeman in bescherming te nemen. “Dit is ook de reden dat hij geen voorselectie meer wil brengen. In de voorselectie had Steijn natuurlijk altijd moeten staan. Dan moet je je weer verantwoorden, maar dat zal hij nu toch moeten doen.”

