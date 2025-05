'Details Oranje WK 2026 lekken uit: Nike kiest voor drie verschillende kleuren'

Oranje gaat 'uitwedstrijden' op het WK van 2026 in een voornamelijk wit tenue afwerken. Dat weet het vaak betrouwbare Footy Headlines. De laatste keer dat het Nederlands elftal een wit uitshirt droeg, was in 2015.

Nike is de kitsponsor van het Nederlands elftal en is dus verantwoordelijk voor de tenues van Oranje. Het komende Wereldkampioenschap in Canada, Mexico en de Verenigde Staten begint pas over een jaar en de selectie van Ronald Koeman is nog niet gekwalificeerd, maar volgens Footy Headlines is het tenue al bekend.

Wit is de voornaamste kleur van het tenue, met ook een rol voor 'Hyper Crimson' (een iets donkere vorm van oranje) en zwart. Daarmee slaat Nike duidelijk een andere weg in. De laatste tenues beschikten vaak over donkere kleuren, zoals ook de kleding waarin Oranje op het EK van 2024 zijn opwachting maakte (zie hieronder).

Het bijbehorende broekje zou dan weer oranje zijn, iets wat door Footy Headlines een 'uniek en opvallend visueel contrast' oplevert. De uittenues van het Nederlands elftal waren overigens vroeger bijna altijd wit. Dat gold voor onder andere het WK van 1974, het WK van 1978 en het EK van 1988. Bij de eerste twee toernooien haalde Oranje de finale en het EK in 88 werd gewonnen. Tijdens de huidige eeuw speelde Nederland drie eindtoernooien met een wit uitshirt: het EK van 2004, het WK van 2006 en het WK van 2010. In 2026 zou dat dus weer het geval kunnen zijn, mits Oranje ook daadwerkelijk aan het toernooi mag gaan deelnemen.

🇳🇱⚪⚫🟠 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Netherlands 2026 Away Kit to Be White: https://t.co/SdgCTlLuPL — Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 22, 2025

