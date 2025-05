‘Ajax-doelwit Ten Hag hakt knoop door over toekomst’

Erik ten Hag lijkt de nieuwe trainer van Bayer Leverkusen te gaan worden, zo weet Mounir Boualin van Soccernews. De Nederlander en de Duitse topclub zijn momenteel in de eindfase van de onderhandelingen, waarna hij Xabi Alonso op lijkt te gaan volgen. Voor Ajax is dat slecht nieuws, aangezien de Amsterdammers hoopten Ten Hag terug te halen als opvolger van Francesco Farioli.

Alonso zal naar verwachting spoedig worden gepresenteerd door Real Madrid als opvolger van Carlo Ancelotti, waardoor Bayer Leverkusen op zoek moet naar een nieuwe trainer. Ten Hag stond al langer op de lijst in Duitsland en gold als één van de kandidaten, naarst onder meer Cesc Fàbregas. Volgens Boualin is Ten Hag inmiddels echter de belangrijkste kandidaat om de nieuwe trainer te worden bij de nummer twee van Duitsland.

Ten Hag heeft zelf ook oren naar een overstap naar de Bundesliga. Eerder was hij in Duitsland werkzaam bij Bayern München, als trainer van het beloftenelftal. Sinds zijn ontslag bij Manchester United eerder dit seizoen zit de voormalig trainer van Ajax en FC Utrecht zonder baan. Naar verluidt kan hij binnenkort weer aan de slag; beide partijen bevinden zich nu namelijk in de afrondende fase van de contractonderhandelingen.

Flinke klap voor Ajax

Ten Hag was ook concreet in beeld bij Ajax, dat eerder deze week afscheid nam van Farioli. Technisch directeur Alex Kroes bevestigde al dat hij had gesproken met Ten Hag, maar een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA lijkt er dus niet van te komen. Voor Ajax een flinke domper, aangezien Go Ahead Eagles eerder op de dag de contractverlenging van Paul Simonis – een van de andere kandidaten – bekendmaakte. Naar verluidt mag hij echter wel vertrekken uit Deventer als een topclub zich voor hem meldt. Verder staat ook Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger op het lijstje in Amsterdam.

