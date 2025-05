Geen terugkeer bij Ajax voor Tahamata, maar fraai avontuur in buitenland

Simon Tahamata heeft een nieuwe klus te pakken. De 68-jarige oud-voetballer van onder meer Ajax en Feyenoord gaat bij de nationale voetbalbond van Indonesië aan de slag als hoofd scouting. In Indonesië gaat hij samenwerken met onder meer Patrick Kluivert, die bondscoach is van het voetbalgekke land.

Na het beëindigen van zijn spelersloopbaan was Tahamata tussen 2004 en 2009 en daarna van 2014 tot 2024 als techniektrainer actief in de jeugdopleiding van Ajax. Hij vertrok plotseling in maart 2024. Tahamata zette sinds zijn vertrek een voetbalschool in de Duitse hoofdstad Berlijn op, waar hij inmiddels niet meer bij betrokken is.

Dit jaar gingen er een tijdje geruchten over het feit dat Tahamata terug zou keren bij Ajax. Zo liet directeur voetbalzaken Marijn Beuker er vorige maand in het programma Goedemorgen Eredivisie over uit. “Met Simon zijn we goed in contact. Een terugkeer is iets om naar te kijken. Wat hij wil, wat willen wij en wat past? Laten we het daar eerst met hem over hebben”, zei Beuker.

Waar de deur vanuit Ajax dus op een kier leek te staan, daar gooide Tahamata deze vervolgens keihard dicht. "Ik ben boos, omdat ze zeggen dat ze goed contact met mij hebben, maar ze laten me gewoon links liggen. Ze spelen een beetje met me, dat verdien ik niet", sprak hij in gesprek met AT5. Op de vraag of hij de telefoon nog op zou nemen bij een belletje van Ajax was Tahamata ook duidelijk. "Dat hadden ze dan vanaf het begin moeten doen, toen ze wisten dat ik terug naar huis kwam. Toen hadden ze moeten zeggen: we gaan Simon terughalen. Nu is het te laat."

Nu heeft Tahamata alsnog een nieuwe uitdaging gevonden. De 68-jarige oud-voetballer gaat scoutingswerk verrichten voor zowel het mannenteam als het vrouwenteam van Indonesië. Tahamata wordt verantwoordelijk voor het socuten van talentvolle spelers die in potentie het nationale team kunnen halen en overige spelers die in aanmerking komen voor Merah Putih. Het is de bedoeling dat de voormalig Ajacied zich niet alleen richt op Indonesische spelers, maar ook op spelers met Indonesische roots.

PSSI secara resmi mengumumkan penunjukan Simon Tahamata sebagai 𝐇𝐞𝐚𝐝 𝐨𝐟 𝐒𝐜𝐨𝐮𝐭𝐢𝐧𝐠. 🤝



Selengkapnya di 👉🏻 https://t.co/6kXGCJy9df 📖



‣ #PSSI pic.twitter.com/AwKDPEy1I5 — PSSI (@PSSI) May 22, 2025

