Ajax krijgt zeer slecht nieuws in zoektocht naar nieuwe trainer

Paul Simonis heeft zijn contract bij Go Ahead Eagles met een seizoen verlengd, zo maken de Deventenaren bekend via de officiële kanalen. De succestrainer ligt daardoor nog tot medio 2027 vast bij de bekerwinnaar. Eerder deze week werd Simonis in verband gebracht met Ajax om de vertrokken Francesco Farioli op te volgen.

Eerder deze week zorgde Ajax voor een aardverschuiving in het Nederlandse voetbal door aan te kondigen dat Farioli had besloten de club te verlaten. De Amsterdammers besloten direct in actie te komen en zouden al hebben gesproken met Erik ten Hag en Simonis, terwijl ook Michael Reiziger wordt genoemd als serieuze kandidaat. Drie dagen na het vertrek van Farioli krijgt Ajax echter een domper te verwerken in de zoektocht naar een nieuwe trainer.

Donderdagochtend maakt Go Ahead Eagles namelijk melding van de contractverlenging van Simonis. De oefenmeester lag nog tot medio 2026 vast bij de bekerwinnaar, maar heeft zijn verbintenis met een seizoen verlengd. Daarmee lijkt Ajax een streep te moeten zetten door de komst van de veertigjarige trainer.

Simonis is zelf erg blij met zijn nieuwe verbintenis, zo laat hij op de clubkanalen weten. “Bij deze geweldige club heb ik het enorm naar mijn zin. Het was een hartstikke mooi voorstel van de club. Er spreekt veel vertrouwen en waardering uit vanuit de club”, stelt hij. Naast de trainer hebben ook zeven stafleden, waaronder de vader en broer van Steven Berghuis, hun handtekening onder een nieuw contract gezet. “In de veranderende wereld van het voetbal is het heel fijn dat je continuïteit kan behouden”, aldus een gelukkige Simonis. “Zeker met de uitdaging die voor ons ligt. Wij gaan met Go Ahead Eagles ook nog eens Europa in, prachtig. Er wacht de komende jaren nog een mooie uitdaging!”

😍 Hoofdtrainer Paul Simonis heeft zijn verbintenis met Go Ahead Eagles tussentijds met één jaar verlengd. Naast Paul Simonis hebben ook Dennis van der Ree, Tristan Berghuis, Eric Weghorst, Frank Berghuis, Martin Darneviel, Jimmy Barnhoorn en Max Jansen verlengd tot medio 2027. pic.twitter.com/vZbaJ2c1Gs — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) May 22, 2025

