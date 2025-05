Farioli verlaat adembenemend penthouse in Amsterdam: hier woonde hij

Francesco Farioli verlaat Ajax en daarmee naar verwachting ook Amsterdam. De trainer woonde in een prachtig penthouse in Amsterdam, dat wordt beheerd door zanger Gordon. In dit artikel vind je foto’s van de woning van Farioli in Amsterdam.

Farioli woonde het afgelopen voetbalseizoen in een penthouse met een woonoppervlakte van 248 vierkante meter. Hij had drie slaapkamers, één badkamer en een luxe keuken tot zijn beschikking. Bij goed weer kon Farioli genieten van een dakterras met een fraai uitzicht. Ook had hij een buitendouche en loungeset, plus een buitenkeuken met barbecue.

Vorig jaar werd bekend dat Gordon het appartement te koop had gezet. Hij vroeg er aanvankelijk 3,5 miljoen euro voor, maar liet de vraagprijs vervolgens zakken naar 3 miljoen euro. Uiteindelijk werd er geen koper gevonden, maar wel een huurder: Farioli betaalt naar verluidt 7500 euro per maand om er te kunnen wonen.

Maandag maakte de trainer zijn vertrek bij Ajax bekend. Opvallend genoeg heeft hij zijn huur nog niet opgezegd. “Ik heb nog geen opzegging gehad, dat vond ik ook al bijzonder”, zei Gordon daar dinsdagavond over bij Vandaag Inside. “Dat zal wel komen. Een hele leuke vent, trouwens. Ik had bij hem in willen wonen. Ik zei: ‘Dan krijg je de helft van de huur’”, grapte de zanger.

Foto's appartement Francesco Farioli in Amsterdam

© 1001 Night Productions

