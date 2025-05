Opvallend: assistent Farioli 'geïnteresseerd' in langer verblijf bij Ajax, Kroes reageert

Ajax meldde maandag dat naast Francesco Farioli ook zijn assistent Felipe Sánchez Mateos vertrekt uit Amsterdam, maar volgens Cristian Willaert is het geen uitgemaakte zaak dat de Spanjaard inderdaad de deuren van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrekt. De verslaggever van ESPN liet dinsdagavond in het programma Voetbalpraat weten dat Sánchez Mateos ‘geïnteresseerd’ zou zijn in een langer verblijf in Amsterdam.

Sánchez Mateos is een van de vertrouwelingen van Farioli. De twee werkten al samen in Turkije en Frankrijk, alvorens vorig jaar mei gezamenlijk de overstap te maken naar Ajax. De aanwezigheid van Sánchez Mateos op de Amsterdamse bank bleef niet onopgemerkt. De Spanjaard had zijn emoties niet altijd onder controle en liet zich regelmatig (verbaal) gaan richting de arbitrage. Zo’n uitbarsting leverde hem in de thuiswedstrijd tegen AZ nog twee gele kaarten en dus een rode kaart op. Sánchez Mateos raakte vorige week nog betrokken bij een vechtpartij tussen spelers van FC Groningen en Ajax, waarbij hij klappen kreeg van Etienne Vaessen.

Farioli nam begin deze week afscheid van Ajax. De club meldde in hetzelfde bericht dat ook assistent-trainers Daniele Cavalletto en Sánchez Mateos en keeperstrainer Jarkko Tuomisto zullen vertrekken uit Amsterdam. Maar een langer verblijf van Sánchez Mateos lijkt tóch niet helemaal uitgesloten. “In principe gaan ze allemaal weg. In het persbericht gaat het over beide assistenten en de Finse keeperstrainer. Wat ik heb gehoord, is dat een van die assistenten geïnteresseerd zou zijn om te blijven. Dat zou betekenen dat hij een nieuw contract zou krijgen en dat hij alsnog aan boord zou blijven”, zo vertelde Willaert dinsdagavond.

De verslaggever bevestigde vervolgens dat het gaat om Sánchez Mateos. “Dat is het opgewonden standje dat al een keer rood kreeg en misschien volgend seizoen nog een rematch wil tegen Etienne Vaessen”, lachte Willaert, die uiteraard doelde op de matpartij na FC Groningen - Ajax. Willaert liet in het midden hoe groot de kans is dat Sánchez Mateos daadwerkelijk actief blijft in Amsterdam. “Het ligt er ook aan hoe hij ligt binnen de Ajax-organisatie. En eventueel of een nieuwe trainer het in hem ziet zitten. Ik denk dat de kans niet zo groot is, maar hij schijnt wel niet a priori gezegd te hebben dat hij sowieso met Farioli mee wil. Hij is zo happy bij Ajax dat hij wil blijven”, zo klonk het.

Wat zegt Kroes?

De kans dat de samenwerking tussen Ajax en Sánchez Mateos een vervolg gaat krijgen, lijkt echter niet heel groot. Het Algemeen Dagblad schrijft woensdagmorgen dat technisch directeur Alex Kroes voor de start van de voorbereiding op 26 juni ‘een gat van maar liefst zeven stafleden heeft op te vullen’. Kroes geeft in hetzelfde verhaal aan dat hij verwacht dat er per 1 juli ‘een volledig nieuwe staf’ aan het werk is bij Ajax. “En de mensen die wel achterblijven. Een aantal mensen zat er al. Daar worden gesprekken mee gevoerd, maar de stafleden die gekomen zijn uit verschillende landen, zullen in principe vertrekken”, zo wordt de bestuurder geciteerd.

