Ajax-fans smullen na zege op FC Groningen massaal van ‘knettergekke’ Felipe Sanchez Mateos

Ajax boekte zondag dankzij twee doelpunten in blessuretijd een zwaarbevochten overwinning op FC Groningen (3-1). Een dag na het spektakelstuk in de Johan Cruijff ArenA hebben supporters van de Amsterdamse club het op social media massaal over Felipe Sanchez Mateos, één van de assistenten van hoofdtrainer Francesco Farioli.

Ajax won zondag moeizaam van FC Groningen. De Amsterdammers leidden bij rust met 1-0 door een doelpunt van Davy Klassen, maar halverwege het tweede bedrijf kwamen de bezoekers plots langszij via Jorg Schreuders. Branco van den Boomen miste kort erna een strafschop, waardoor Ajax diep moest gaan voor de drie punten. Doelpunten van Wout Weghorst en Chuba Akpom bezorgden de ploeg van Farioli in de blessuretijd toch nog de zege.

Na de 2-1 van Weghorst was de technische staf van Ajax door het dolle heen. ESPN bracht in beeld hoe Farioli en zijn assistenten Mateos, Daniele Cavalletto en Dave Vos elkaar in de armen vlogen. Met name de emoties bij Mateos vielen op: de 38-jarige Spanjaard was de eerste die Farioli in de armen sprong en zwaaide vervolgens meermaals zijn gebalde vuist door de lucht.

Ajax-fans smullen een dag later op social media van de beelden. Met name de emoties bij Mateos vallen in de smaak. “Na tweeënhalf jaar lang naar dode vogeltjes te hebben gekeken, is dit ook wel eens leuk voor de verandering”, schrijft een supporter van Ajax bijvoorbeeld op X. “Passie”, schrijft iemand anders bij de beelden. Anders reacties zijn: “Helemaal in mijn nopjes met dit stel” en “Knettergek, helemaal top”. Daartegenover staan enkele kritische berichten van mensen die de emoties overdreven vinden.

Een overzicht van de reacties op X:

