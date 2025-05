'Beslissing Farioli werd voorafgaand aan belangrijke wedstrijd in onderling overleg genomen'

De tranen bij Francesco Farioli na afloop van de ontmoeting tussen Ajax en FC Twente in de laatste speelronde van de Eredivisie hadden een duidelijke reden. Niet alleen kwam na een slopend seizoen van alles los bij Farioli, ook wist hij op dat moment al dat hij voor het laatst langs de zijlijn had gestaan als hoofdtrainer van Ajax. Volgens Johan Inan was het besluit voorafgaand aan het laatste competitieduel al genomen.

Hoewel Farioli boven alle verwachtingen presteerde in Amsterdam en Ajax lange tijd de eerste landstitel sinds 2022 leek te bezorgen, waren er al langere tijd twijfels over zijn toekomst. De Italiaan had weliswaar een contract tot de zomer van 2027, maar het was de afgelopen maanden al nadrukkelijk de vraag of beide partijen na het seizoen met elkaar door wilden gaan. Zowel Ajax als Farioli gaf daar geen duidelijkheid over. De coach wilde het in de slotfase van de competitie niet over zijn toekomst hebben. Farioli beek het per wedstrijd. Niets leek een landstitel in de weg te staan voor Ajax, maar na een bizarre ineenstorting ging het toch nog mis.

Daags na het laatste competitieduel met FC Twente - Ajax won met 2-0, maar doordat PSV zegevierde bij Sparta zijn de Eindhovenaren kampioen - maken de Amsterdammers bekend dat de samenwerking met Farioli voortijdig tot een einde komt. Volgens Farioli hebben de clubleiding en hij dezelfde doelen voor ogen, maar is er sprake van een ‘verschil in inzicht’ over de manier waarop die doelen behaald moeten worden. Het vertrek van Farioli komt niet helemaal als een verrassing. De coach barstte zondag na het laatste fluitsignaal in de Johan Cruijff ArenA al in tranen uit. Ook voor de camera van ESPN én op de persconferentie had hij zijn emoties niet onder controle.

‘Beslissing voor de wedstrijd tegen FC Twente al genomen’

Volgens Inan stond het besluit van Farioli al vast. “Een beslissing die gisteren voor de wedstrijd tegen Twente in onderling overleg al werd genomen en waarvan de voorwaarden in de avond en vanmorgen zijn rondgemaakt”, zo schrijft de verslaggever van het Algemeen Dagblad maandagmorgen op X. Mike Verweij van De Telegraaf schrijft dat Farioli zijn spelersgroep deze ochtend op de hoogte heeft gebracht van zijn vertrek. “De laatste weken werd meer en meer duidelijk dat de oud-coach van onder meer OGC Nice en de clubleiding niet op één lijn zaten. De eis wél Ajax-voetbal te gaan spelen, was Farioli te gortig en ook over het aanblijven van Jordan Henderson en het aantrekken van Dusan Tadic verschilden de directie en de coach van mening”, zo klinkt het.

Verweij voegt eraan toe dat directeur voetbal Marijn Beuker en technisch directeur Alex Kroes Farioli met een ‘sterkere selectie de kans wilden geven aantrekkelijk, dominant en aanvallend voetbal te spelen’. “Maar Farioli kiest ervoor zijn nog tweejarige contract te laten ontbinden”, zo klinkt het.

Wie wordt de opvolger van Farioli?

Ajax moet dus opnieuw op zoek naar een nieuwe trainer. Na het vertrek van Erik ten Hag in 2022 stonden er al zes, al dan niet op interim-basis, trainers voor de groep in Amsterdam: Alfred Schreuder, John Heitinga, Maurice Steijn, Hedwiges Maduro, John van ’t Schip en Farioli. In de zoektocht naar een opvolger van Farioli is Ajax uitgekomen bij Ten Hag en Paul Simonis. Volgens zowel De Telegraaf als Voetbal International zijn Ten Hag en Simonis op dit moment de belangrijkste kandidaten om de functie van hoofdtrainer op zich te nemen. Ajax zou met beide heren al een gesprek hebben gevoerd.

