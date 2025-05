Weghorst komt met duidelijke reactie na wegduwen camera

heeft zondagmiddag gereageerd op het veelbesproken moment dat zich na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en FC Twente (2-0) plaatsvond. De spits duwde een camera weg die hem filmde tijdens het bedanken van het publiek. Naar eigen zeggen werd alles hem op dat moment te veel.

Ajax wist zondagmiddag in eigen huis te winnen van FC Twente, maar doordat PSV tegelijkertijd met 1-3 won bij Sparta Rotterdam kroonden de Eindhovenaren zich tot landskampioen. De spelers van de Amsterdammers waren na afloop aangeslagen, maar stelden zich toch schouder aan schouder op bij de harde kern om zich toe te laten zingen. Het tafereel werd gefilmd door ESPN, maar daar was Weghorst niet van gediend. Toen de spits in beeld werd genomen, keek hij venijnig in de camera en sloeg hij de camera hard weg.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli in tranen na Ajax-Twente: neemt hij hier afscheid van de supporters?

Na het moment besluit Weghorst zijn actie toe te lichten in gesprek met ESPN. “Eigenlijk is het een moment waarin wij als elftal voor onze fans staan. We worden toegezongen, het voelt als een bedankje voor wat we dit seizoen hebben gedaan”, blikt de spits terug op het moment. “Uiteindelijk komt de emotie bij mij boven. En dan vind ik het jammer dat je niet gewoon het elftal in beeld brengt. In plaats daarvan staat die camera weer op mij gericht.”

LEES OOK: Ajax-fans zijn woedend: Serdar Gözübüyük maakt cruciale ‘fout’ bij PSV

Weghorst is enorm geïrriteerd door de keuze van de cameraman zich op hem te focussen. “Hij zag dat ik in tranen was en kwam naar me toe. Maar weet je, op zo’n moment heb ik daar niks aan. Dat is emotie. Ik vind het jammer dat die camera altijd weer op mij moet”, uit de aanvaller zijn frustratie. Toch heeft Weghorst begrip dat journalisten slechts hun werk doen, maar hij heeft er wel moeite mee dat hij vaak in de focus staat.

Weghorst maakt vergelijking met Groningen-uit

“Dat is iets wat je als speler meedraagt. Vanaf seconde één komt die camera op je af. Woensdag in Groningen werd het me ook al te veel en ben ik snel naar binnen gerend. Dan zie je wat de gevolgen zijn”, blikt hij terug op het moment van eerder deze week. “Misschien ligt het aan mij, misschien is het mijn gevoel. Maar ik vond het jammer dat hij weer van een afstand naar mij toe kwam lopen toen ik daar zo stond. Laat het moment gewoon even het moment zijn. Het had een hele mooie dag moeten zijn. Helaas werd het dat niet.”

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Plan van Ajax en Kroes gaat niet door: koopoptie van 12,5 miljoen euro wordt niet gelicht 🔗

👉 Farioli serieus in beeld bij buitenlandse club: ‘De verwachting is…’ 🔗

👉 Koeman ziet beelden van sprintende Weghorst en geeft vervolgens eerlijke mening 🔗

👉 'Misschien ben ik te vroeg vertrokken bij Ajax, maar ik had op meer krediet gehoopt' 🔗

👉 'Francesco Farioli maakt elke maand duizenden euro's over naar Gordon' 🔗