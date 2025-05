Ajax lijkt grote wens Farioli kort na vertrek alsnog te vervullen

Ajax wil nog altijd verder met de routiniers (32) en (41), zo weet Voetbal International. De contracten van beide spelers lopen deze zomer af, maar ze spreken momenteel met de club over een nieuwe verbintenis. Het behouden van het duo was een grote wens van de vertrokken Francesco Farioli.

Ajax versterkte zich afgelopen zomer met Klaassen, die transfervrij overkwam van Internazionale en voor een seizoen tekende. De middenvelder kwam in 31 Eredivisieduels binnen de lijnen, waarin hij acht doelpunten wist te maken. Daarmee was hij van grote waarde in het binnenhalen van Champions League-voetbal. De verwachting was dat Ajax na kwalificatie voor het miljardenbal snel tot een akkoord zou komen met Klaassen, maar vooralsnog komen beide partijen er niet uit. Inmiddels hoopt Ajax toch nog een deal te sluiten.

Datzelfde geldt voor de situatie met Pasveer, die alweer voor het derde jaar op rij spreekt over een verlenging van zijn contract. De veertiger gold afgelopen seizoen als eerste doelman onder Francesco Farioli en deed dit uitstekend. Daarnaast was hij een van de leiders binnen de selectie, waardoor Ajax hem graag binnenboord houdt. Ook ziet de club hem als een goede mentor als er een nieuwe doelman wordt aangetrokken.

Duidelijke wens van Farioli

Dat Ajax nu vol inzet op het behouden van Pasveer en Klaassen, is op zijn minst opvallend te noemen. Volgens ESPN was het intern namelijk al langer onrustig in de Johan Cruijff ArenA, omdat het een duidelijke wens van Farioli was om door te gaan met de routiniers, terwijl Ajax hier juist geen haast mee leek te maken. Daags na het vertrek van de Italiaan lijkt de urgentie de contracten te verlengen dus wel aanwezig te zijn.

