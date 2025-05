Mogelijke opvolger Farioli gekraakt: ‘Wel heel opportunistisch van Ajax’

Na het aangekondigde vertrek van Francesco Farioli als hoofdtrainer van Ajax, zingen twee namen het meeste rond: Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis en voormalig succestrainer bij de club Erik ten Hag. In het praatprogramma De Oosttribune van RTV Oost bespreken Anco Jansen en Tijmen van Wissing de opties, maar beide zijn om verschillende redenen niet ideaal, volgens de analisten.

Jansen wordt gevraagd naar een eventuele komst van Simonis, die dit seizoen de KNVB-Beker won met Go Ahead Eagles. “Dat zou ik heel opportunistisch vinden”, antwoordt de oud-spits. “Om zo’n onervaren trainer naar zo’n grote club te laten gaan, met alles wat daar speelt. En die ja, de laatste jaren toch wel in moeilijkheden zit, dit seizoen ook meegenomen. Sterker nog, ik denk dat Simonis dat helemaal niet moet willen. Maar het is natuurlijk heel gek als Ajax op de stoep staat.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Parool noemt derde naam als ‘voornaamste kandidaat’ voor opvolging Farioli

Naast Jansen vindt ook Van Wissing een overweging voor Simonis wat snel: “Ik deel wel de visie van Anco dat het wel heel opportunistisch is van Ajax. Maar goed, hij is hot hè. Hij heeft de beker gewonnen. Dan weet je hoe opportunistisch de voetballerij kan zijn.” De journalist ziet toch mogelijkheden: “Hij heeft de gave van het woord. Als je daar goede assistenten omheen zet, zou hij ook best nog wel kunnen overleven.”

Van Wissing wordt ook gevraagd naar Ten Hag, maar zou dat voor de trainer geen goed idee vinden: “Ik zou ik niet doen. Ik zou wachten op een mooie club. Ten Hag is natuurlijk wel meer dan geschikt, maar ik denk dat Ten Hag een betere keuze kan maken dan terugkeren bij Ajax.” Voor de club schetst de journalist een ander verhaal. “Ik zou als Ajax wel mijn pijlen richten op Ten Hag", aldus Van Wissing.

