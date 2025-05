FC Barcelona-legende als nieuwe trainer van Ajax: 'Hij zou een leuke keuze zijn'

Ajax moet na het vertrek van Francesco Farioli op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Erik ten Hag en Paul Simonis staan volgens zowel De Telegraaf als Voetbal International boven aan de verlanglijst van technisch directeur Alex Kroes, maar hij heeft zeker en vast meerdere namen in gedachten. Xavi Hernández is (nog) niet genoemd als opvolger van Farioli, maar Bart Frouws van Voetbal International zou de legende van FC Barcelona ‘een leuke keuze’ vinden.

Het is bijna exact een jaar geleden dat Ajax vriend en vijand verbaasde met de aanstelling van Farioli. De Amsterdammers leken na de vijfde plaats in de Eredivisie behoefte te hebben aan een ervaren trainer die de club goed kende, maar technisch directeur Kroes sloeg een andere weg in en koos voor de jonge en relatief onbekende Farioli. Die keuze pakte goed uit. Aantrekkelijk en dominant was het voetbal van Ajax weliswaar niet, maar de Italiaan loodste de club wel bijna naar de landstitel. Met de tweede plaats werd de doelstelling - plaatsing voor de Champions League - ruimschoots behaald.

Farioli zag echter te weinig perspectief bij Ajax en trok na de dreun tegen FC Groningen in de voorlaatste speelronde zijn conclusies. Het huwelijk tussen Ajax en Farioli blijft beperkt tot één seizoen, wat betekent dat Kroes opnieuw een nieuwe hoofdtrainer moet gaan aanstellen. “De trainer die nu veel genoemd wordt, is Paul Simonis. Stilistisch maakt hij vergelijkbare keuzes als Farioli. Alleen, omdat hij Nederlander is, wordt gedacht dat het anders zal zijn”, zegt analist Sam Planting in gesprek met Het Parool. “Maar als je kijkt naar wat hij praktisch doet, lijkt hij veel meer op Farioli dan op iemand als Peter Bosz. Een Nederlandse nationaliteit betekent niet automatisch dat iemand ‘Ajaxvoetbal’ wil spelen.”

Gaat Ajax opnieuw voor een buitenlandse coach?

Planting acht opnieuw een buitenlandse trainer ‘niet realistisch’. Volgens de analist was de kritiek op Farioli ‘te hevig’. “Ik denk eerder dat het Ten Hag, Simonis of Reiziger wordt”, zo klinkt het. Die drie namen staan ook op het lijstje met mogelijke opvolgers van Farioli dat FCUpdate.nl eerder deze week samenstelde. Daarop prijkt ook de naam van Xavi Hernández. De legendarische middenvelder van weleer keerde in het najaar van 2021 terug bij FC Barcelona als vervanger van de ontslagen Ronald Koeman. Xavi loodste de club in 2023 naar de eerste landstitel sinds 2019, maar Europees succes bleef uit. Na het teleurstellend verlopen seizoen 2023/24 besloten FC Barcelona en Xavi uit elkaar te gaan.

De wereldkampioen van 2010 zit nadien zonder club. De Spanjaard werd vorig jaar al in verband krijgt met Ajax. Willie Overtoom, voormalig voetballer van onder meer Heracles Almelo en AZ, sprak zich negatief uit over een mogelijk dienstverband van Xavi in Amsterdam. “Ik zie geen toptrainer in hem. Xavi heeft ontzettend veel mogen investeren én heeft transfervrije spelers opgepikt. Jules Koundé, Andreas Christensen, Franck Kessié, Iñigo Martínez, Marcos Alonso, Ilkay Gündogan, Robert Lewandowski, Raphinha, João Cancelo, João Félix, Vitor Roque, et cetera”, schreef Overtoom destijds op X. “Er zit geen lijn in het spel, hij maakt veel aparte keuzes. Met de huidige uitgaven en selectie kan hij meer laten zien dat wat hij doet”, zo klonk het.

Frouws van Voetbal International ziet een samenwerking tussen Ajax en Farioli daarentegen wel zitten. “Ik betwijfel of het haalbaar is, maar Xavi - voorheen FC Barcelona - zou een leuke keuze zijn”, zo geeft hij aan in gesprek met Het Parool. “Al is het maar door de link met Cruijff. Persoonlijk ben ik ook altijd fan geweest van Marcelo Bielsa, dat soort excentrieke aanvallende figuren.”

