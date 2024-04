'Ajax-zoektocht gaat door: Amsterdammers denken aan Xavi als nieuwe hoofdtrainer'

Ajax zit voorlopig weliswaar zonder algemeen directeur, maar de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer voor volgend seizoen gaat onverminderd door. Volgens het Spaanse Sport is Xavi Hernández een van de kandidaten om met ingang van het komende seizoen op de bank te zitten in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers zien in de huidige oefenmeester van FC Barcelona naar verluidt een geschikte kandidaat omdat hij oog heeft voor jonge spelers, maar bovenal omdat hij verzorgd voetbal van achteruit wil spelen.

Ajax begon het huidige seizoen nog met Maurice Steijn op de bank, maar na een aantal dramatische maanden stapte de Hagenaar alweer op. De Amsterdammers stelden vervolgens John van ’t Schip aan als interim-hoofdtrainer. Onder Van ’t Schip klom de gevallen grootmacht van de achttiende naar de vijfde plaats en leek het zelfs de plaats die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League in het vizier te krijgen, maar door een dramatische reeks in de Eredivisie lijkt de vijfde plaats het hoogst haalbare. Het was vanaf de aanstelling van Van ’t Schip de bedoeling dat hij dit seizoen zou afmaken als interim en vanaf volgend seizoen een andere functie gaat bekleden. Dat laatste bevestigde Van ’t Schip vorige week op een persconferentie.

Ajax is dus op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en de afgelopen weken passeerden al meerdere namen de revue. Die van Xavi is echter nieuw. De voormalig voetballer van onder meer FC Barcelona is sinds het najaar van 2021 werkzaam als hoofdtrainer bij de club waarmee hij grote successen behaalde. Xavi, destijds de opvolger van de ontslagen Ronald Koeman, loodste FC Barcelona vorig seizoen naar de eerste landstitel sinds 2019. De resultaten in de huidige jaargang zijn echter teleurstellend en dat deed Xavi eind januari doen besluiten om na dit seizoen een punt te zetten achter de samenwerking met FC Barcelona. De club hoopt hem naar verluidt op andere gedachten te brengen, maar een eventuele langere samenwerking is afhankelijk van de resultaten in de komende weken én de mogelijkheden op de transfermarkt.

In de tussentijd heeft Ajax contact gezocht met de ‘omgeving’ van Xavi, zo weet Sport dinsdag te melden. Daar is het tot op heden bij gebleven. “De Amsterdamse club waardeert Xavi’s ervaring als oud-speler en het feit dat hij bij Barça met veel jonge spelers te maken heeft. Ajax beschikt over een belangrijke selectie jonge en jeugdspelers en daarom hebben ze de speler uit Terrassa goed in overweging genomen”, zo leest het. Maar ‘bovenal waardeert’ Ajax het profiel van Xavi, ‘een liefhebber van voetballen van achteruit en balbezit’.

Of de Spanjaard daadwerkelijk in beeld is bij Ajax, zal de komende tijd moeten blijken. Volgens journalist Toni Juanmartí wordt het vanuit Amsterdam ‘niet ontkend’. Juanmartí herinnert wel aan het feit dat Xavi, mocht hij niet doorgaan bij FC Barcelona, er het liefst een jaar tussenuit gaat.

