Van 't Schip schept duidelijkheid over Ajax-toekomst: 'Met de clubleiding in gesprek'

John van 't Schip maakt komende zomer bij Ajax plaats voor een nieuwe hoofdtrainer, zo vertelt hij donderdagochtend. De voormalige buitenspeler trad in oktober vorig jaar aan als opvolger van de vertrokken Maurice Steijn, maar is inmiddels met de clubleiding in gesprek over een 'andere rol' binnen de organisatie.

Ajax en Van 't Schip gebruikten de afgelopen anderhalve week, waarin een groot deel van de selectie uitwaaierde naar hun respectievelijke nationale elftal, om vooruit te kijken naar volgend seizoen. "De intentie van beide kanten is een rol voor meerdere jaren, welke rol is nog niet bekend. Ik zal geen hoofdtrainer meer zijn. Ik focus mij nu op de resterende acht wedstrijden en daarna is er genoeg tijd om te praten", wordt de oefenmeester geciteerd door De Telegraaf.

Van 't Schip nam in oktober het stokje over van Hedwiges Maduro, die na het vertrek van Steijn tijdelijk de honneurs had waargenomen. Destijds werd al de intentie uitgesproken om aan het einde van het seizoen in een andere rol verder te gaan binnen de club, maar omdat de resultaten in eerste instantie dusdanig verbeterden gingen her en der stemmen op om Van 't Schip ook in het seizoen 2024/25 als eindverantwoordelijke op de bank te laten zitten.

Na de winterstop verstomden die geluiden echter weer door een aantal tegenvallende resultaten. Zo werd in de competitie verloren van sc Heerenveen (3-2) en AZ (2-0) en morste de club punten tegen zowel Fortuna Sittard als Sparta Rotterdam (2-2). Daarnaast werd Ajax door Aston Villa uitgeschakeld in de Conference League (0-0 thuis, 4-0 verlies uit).

