Ajax-speler kondigt vertrek aan: 'Hier spelen was een ongelooflijke eer'

heeft zelf al aangegeven binnenkort bij Ajax te vertrekken. Het contract van de Italiaan loopt af op 30 juni en de verdediger heeft niet de hoop (of wens) om nog langer bij Ajax te blijven.

Rugani werd afgelopen zomer aan de selectie van de Amsterdammers toegevoegd en ontwikkelde een zeer goede band met landgenoot Francesco Farioli. Als brok aan ervaring moest de speler van Juventus iets toevoegen aan de selectie van Ajax, maar dat lijkt toch niet echt gelukt. Rugani werd uiteindelijk maar mondjesmaat ingezet en kwam tot 25% van de totale mogelijke speelminuten in de Eredivisie. Zijn optredens kwamen hem vaak eerder op kritiek te staan, dan op complimenten.

De centrale verdediger is nu de Ajax-directie voor en kondigt op Instagram zijn vertrek aan. De lengte van dat bericht doet een beetje denken aan het bericht dat Farioli dinsdag op het platform verspreidde. "Jammer genoeg is dit seizoen niet geëindigd zoals we hoopten of waarschijnlijk verdienden. Zoveel onvergetelijke momenten, zoveel emoties en tranen, maar wel tranen van trots. Ik heb er alles voor gegeven en had er ook alles voor over om met jullie (Ajax-fans, red.) feest te vieren."

De 30-jarige verdediger is zeer trots dat hij voor Ajax heeft mogen spelen. "Onderdeel zijn van een club als Ajax en een stad als Amsterdam is een ongelooflijke eer geweest. Als ik in de toekomst terugkijk, zal ik zeer trots zijn dat ik kan zeggen dat ik voor Ajax heb gespeeld." Rugani spreekt dan nog een dankwoord uit naar vele die hem hielpen bij dit avontuur: Farioli, de spelers van Ajax ('geweldige mannen'), de gehele staf ('exceptionele mensen'), zijn familie en natuurlijk de fans. "Ik denk niet dat ik jullie ooit uit mijn hart kan halen."

