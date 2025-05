Vaessen reageert voor het eerst op wangedrag tegen Ajax

heeft op Instagram voor het eerst gereageerd op de ophef rondom zijn persoon na afloop van FC Groningen – Ajax vorige week. De doelman deelde klappen uit aan een staflid van de Amsterdammers, wat hem een schorsing heeft opgeleverd. Op social media biedt Vaessen nu zijn excuses aan voor zijn gedrag.

Na afloop van de wedstrijd tussen Groningen en Ajax (2-2) vorige week liepen de gemoederen hoog op. De thuisploeg was in minuut 99 langszij gekomen via Thijmen Blokzijl, waardoor PSV de laatste speelronde als koploper inging. In de Euroborg ontstond er een massaal opstootje. Vooral Davy Klaassen, Brian Brobbey en Etienne Vaessen leken het met elkaar aan de stok te krijgen. Brobbey en Klaassen leken de keeper vast te pakken aan zijn shirt. Bij Vaessen was ook grote frustratie merkbaar. Hij leek een duw en daarna ook klappen uit te delen. Op beelden die rondgaan op social media is duidelijk te zien dat Vaessen klappen uitdeelde aan Ajax-assistent Felipe Sánchez Mateos.

De aanklager van de KNVB besloot daarop een schikkingsvoorstel van vier duels, waarvan één voorwaardelijk, te doen, waar De Trots van het Noorden donderdagochtend mee akkoord ging. Daarbij maakte Groningen duidelijk dat de club het gedrag dat op het veld werd vertoond afkeurt. “Als signaal dat dit gedrag in z’n algemeenheid niet thuishoort op een voetbalveld, heeft FC Groningen ervoor gekozen het schikkingsvoorstel voor Vaessen te accepteren. De club vindt dat alle spelers te allen tijde een voorbeeldfunctie hebben op en naast het veld”, schreef de nummer dertien van Nederland in een statement.

Vaessen door het stof

Nadat zijn club het schikkingsvoorstel heeft geaccepteerd, besluit ook Vaessen zelf in de pen te klimmen. “Excuses voor mijn gedrag na de wedstrijd”, schrijft de doelman in een Instagram Story. “Verschillende factoren waarom ik zo reageerde, maar dat doet er nu niet toe! Als profvoetballer heb je een voorbeeldfunctie. Streep eronder en weer door.” Door zijn schorsing zal Vaessen de eerste drie duels van het komende Eredivisie-seizoen vanaf de tribune moeten toekijken.

© Instagram @ e.vaessen/Realtimes

